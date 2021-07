La Diputació incrementa en 1,4 milions els fons que destina a la comarca

La Diputació de València prepara una tercera entrega del Fons de Cooperació Municipal que repartirà prop de tres milions d’euros entre els municipis de La Ribera. La Ribera Alta rebrà una mica més de dos milions que eleven a 8,7 milions d’euros les ajudes incloses en el programa. Per part seua, La Ribera Baixa rebrà 800.000 euros i arribarà als 3,5 milions durant el present any. En total, la Diputació incrementa en 1.395.000 euros la seua assignació a les dos comarques.

Amb esta nova entrega, la corporació provincial distribuirà entre els municipis valencians 75 milions d’euros enguany, 14 més que en 2020. Esta aportació de 15 milions d’euros s’aprovarà el 20 de juliol i serà la tercera injecció econòmica per a inversió i despesa corrent després dels 42,2 milions de la primera entrega i els 17 milions del Pla Resistir.

Els 75 milions distribuïts per la Diputació entre els municipis valencians, que pràcticament quadrupliquen l’aportació del Consell a la província en el marc d’este pla inversor que reforça el municipalisme, seguixen criteris objectius de repartiment i beneficien a les localitats més xicotetes i amb més dificultats a l’hora d’invertir i cobrir despeses bàsiques en infraestructures i serveis.

És el cas de Sempere, el municipi amb menys habitants de la província, que rebrà de la Diputació 75.000 euros, quasi el doble del seu pressupost. A esta partida, caldria sumar la del Pla d’Inversions i altres línies de subvenció.

Exercir l’autonomia local

El president de la Diputació, Toni Gaspar, tambñé ha assegurat que va a «continuar apostant per esta eina que no sols fomenta la col·laboració institucional entre la Generalitat i les diputacions valencianes, sinó que ha demostrat ser molt eficaç a l’hora d’agilitar el pagament i que els ajuntaments disposen de la liquiditat que necessiten per a exercir realment la seua autonomia».