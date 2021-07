La Segunda Germanía que dio lugar a la masacre de Manuel

La Segunda Germanía, la revuelta rural más importante que ha habido en nuestras tierras, no terminó con el enfrentamiento de Setla. Pues, es poco creíble la versión que dieron a conocer las autoridades de la época para minimizar el tumulto que provocó la insurrección de los labradores. Como lo demuestra el descontento del Virrey, Conde de Castell Rodrigo, con los resultados de la contienda cuando indicaba en un escrito, que a pesar «...de formar batallons de gent de guerra per a reprimir tant atreviment...» no pudieron capturar a ninguno de los principales responsables de los disturbios. Además, también resultó casi nula la respuesta a la publicación de sus Reales Cridas para que los amotinados volvieran a sus caseríos, con la inseguridad que ello representaba para acabar con el malestar social. Solo, al cabo de unos meses, en diciembre, fue cuando pudieron capturar a Josep Navarro, el general dels Agermanats, con el que se ensañaron.