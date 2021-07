El virus avanza sin freno

Preocupación entre los agricultores. El comercio citrícola paraliza las compras por la gravedad de los daños del «cotonet». Algunas cooperativas cercanas a nuestra comarca ya han comunicado a sus socios que no recolectarán las parcelas afectadas. Cunde, por tanto, el miedo. El Comité de Gestión reconoce la gravedad de la situación y reclama soluciones. Las organizaciones agrarias han pedido una reunión urgente con la consellera. ¡Sufrido agricultor!Calor sofocante. La Ribera padeció la masa de aire africana que dejó temperaturas muy altas. Carcaixent alcanzó los 41,9 grados y Polinyà del Xúquer 40,5. Durante la jornada se registraron incendios en Polinyà, Rafelguaraf, en el Barranc Llarg de l’Ènova y en Almussafes. En esta última localidad tuvieron que intervenir dos medios aéreos.

La salud del Albaida. El río pasa de recuperar a las nutrias a quedarse sin agua. Los colectivos ecologistas denuncian que el tramo final del cauce permanece seco más de diez días. La CHJ alega una disminución de caudales y de las sueltas y defiende que se cumple con el mínimo ecológico. Xúquer Viu reclama que se respete el caudal en todo el afluente y no solo en el punto exacto de medición. A su paso por Castelló el río da pena.Diario de la pandemia. Algunas de las principales poblaciones de la comarca superan ya los 250 casos por cien mil habitantes, caso de l’Alcúdia, Benifaió y Cullera. Y Almussafes multiplica por 7 los contagios que continúan disparándose. En Alzira la incidencia ha pasado de los 35 casos por cada cien mil habitantes a fecha 1 de julio a 183,9. Benifaió recupera el toque de queda. Algunos centros de salud de la comarca ya han limitado las consultas presenciales y han regresado a las exclusivamente telefónicas.Un monasterio de película. Y no por su estado precisamente. El diario informa del rodaje de una película los días 3 y 11 de agosto en varias dependencias del antiguo convento agustino de Aigües Vives de Carcaixent. La localidad, que forma parte de Film València, una plataforma que promueve y facilita los rodajes haciendo de nexo entre las productoras y los municipios con el fin de impulsar la industria audiovisual, se convierte por segunda vez en un año en el escenario de un filme para el que buscan ochenta «extras».

Diario de la pandemia. Veinte municipios de la comarca superan el riesgo extremo de contagios. La estadística de la Generalitat Valenciana atribuye a la Ribera algo más de 800 casos en catorce días, un dato similar al registrado a las puertas de la Navidad. Únicamente ocho de las 47 poblaciones de la comarca permanecen sin positivos en las dos últimas semanas. Sobrepasan el umbral de máximo riesgo y están a la cabeza Benifaió (600,55), Càrcer (492,61), Alginet (484,56), Sollana (430), Alberic (427,8) y Albalat (390,86).De energías renovables. Carcaixent se blinda contra el descontrol de la plantas solares. El consistorio que preside Paco Salom reacciona contra un inmenso macroproyecto en El Realenc y regulará dónde podrá ubicarse. El alcalde declara que apoyan las energías limpias, pero no a cualquier precio. Y un alcireño, Pedro Domínguez, lleva 10 años adaptando su vivienda a esas energías y ha disparado el ahorro energético. Dice que reducir la factura de la luz hasta los 18 euros es posible y que lo que invirtió en su momento ya está amortizado. A seguir el ejemplo.

Una deuda que no para de crecer. Me refiero a la del Ayuntamiento de Llaurí que la ha elevado un 50 % tras otra sentencia urbanística. El consistorio se acoge a un plan ministerial para afrontar el fallo, que le condena a abonar alrededor de un millón de euros a raíz de los proyectos irregulares que se promovieron durante la década de los ochenta. Hacienda establece el débito municipal en 3,4 millones de euros, el triple de su presupuesto para un año. El historial judicial de la localidad incluye planes anulados que preveían construir más de 1.500 viviendas. Breves en titulares: «La CHJ atribuye la falta de caudal del río Albaida a carencias de la presa de Bellús. El embalse ha reducido los desagües ante las quejas por el mal olor de los sedimentos del pantano», «La pandemia incrementa un 26 % las ayudas que presta Cruz Roja en Alzira», «Alzira quiere que la Casa del Rey se convierta en reclamo turístico», «El Síndic de Greuges admite la queja del PSPV contra la alcaldesa de Favara», «Almussafes repartirá 23.000 euros en becas para los estudiantes» y «Alzira cambia la ubicación de conciertos de las fiestas para controlar más el aforo».

Diario de la pandemia. Alzira roza el riesgo alto de contagio y los granes pueblos se desbocan. Poblaciones como Alberic, Almussafes o Benifaió incluso duplican el umbral máximo de 250 casos por cada cien mil habitantes. Uno de cada tres positivos se dan en personas de entre 18 y 29 años. Catorce pacientes permanecen ingresados en el hospital comarcal, tres de ellos en la unidad de intensivos. Ingreso dos bebés de un mes. Sollana suspende gran parte de las fiestas y Alzira avanza el horario de los espectáculos nocturnos.

Lo positivo de una actuación que era necesaria. El desvío de la N-332 acaba con la elevada mortalidad de la carretera en Favara. Un estudio sobre la red vial española excluye el tramo que durante años fue uno de los puntos negros más peligrosos. Tampoco figura ya el ramal de la A-7 entre l’Alcúdia y Xàtiva. Una investigación que era importante. Me refiero a la llevada a cabo durante años por el profesor Vicent Alonso, que se ha visto reflejada con la reciente publicación de la obra titulada Aproximació a la Música Polifònica a Alzira. Su autor ha reunido en un libro el legado de la música en la capital de la Ribera desde la Edad Media, destacando la irrupción de las bandas de música en los siglos XVIII y XIX como signo de modernidad. ¡Enhorabuena!

No hay marcha atrás. El gobierno de Carcaixent descarta devolver los impuestos cobrados mediante las ordenanzas que anuló el juez. El informe jurídico del consistorio niega que esté obligado a ello ya que la sentencia no lo menciona y se trata de impuestos firmes. «La devolución no estaría amparada en Derecho, salvo que el tribunal lo obligue», alega el documento.

Diario de la pandemia. El virus avanza en la Ribera. Los datos de la Conselleria de Sanitat reflejan que en dos semanas se han producido tantos contagios como en los cuatro meses previos. Además, la comarca se acerca a las cuatrocientas víctimas mortales tras sumarse otro fallecimiento en Carlet. Hasta ahora se registran 399 víctimas.

SABIES QUÈ?

Per estes dates, ara fa vint-i-cinc anys, era tema d’actualitat la nova adjudicació de vivendes a la nova Gavarda? L’alcalde, Vicente Benacloche, manifestava que es veia «obligat» a complir amb la sentència del Tribunal Suprem i responsabilitzava del fet a la Unitat del Poble Valencià.

El 19 de juliol de 1996 el diari informava que el tancament de la planta embotelladora d’aigua mineral en garrafa que Font Vella tenia en Manuel resultava molt rendible per al municipì?. L’empresa decidia regalar al municipi més de 50.000 metres quadrats de terreny per a crear un polígon industrial.

També per estes dates, un recordat riberenc, el sacerdot Antoni J. Sanchis, celebrava les seus Bodes d’Or sacerdotals?

AMB NOM PROPI BÀRBARA PARDO

L’esportista Bàrbara Pardo Más va nàixer a Antella l’any 1999.

Bàrbara, que estudia el grau de Criminologia, començà la pràctica del piragüisme l’any 2011 i, a penes un any després, ja estava entre les 25 millors d’Espanya en K1 1.000 metres.

L’any 2015 es va consagrar en l’elit en guanyar el Campionat d’Espanya de 5.000 metres en cadet B K1. A partir d’eixe moment, continuà guanyant campionats autonòmics i estatals, fins que l’any 2016 pujà un graó més en classificar-se, quan era juvenil de primer any, per al Mundial, en què va ser cinquena en K4 500 metres. L’any 2017 feu un salt de qualitat més gran encara en ser segona en el K1 5.000 metres, en guanyar el campionat d’Espanya de K1 1.000, en ser segona en el de 500 i el colofó, en aconseguir la plata, i en ser qui marcava el ritme en el Mundial de K 500, al qual va afegir un desé lloc en la mateixa competició en K2 500. L’any 2019 va aconseguir el quart lloc en el K4 500 metres al Campionat del Món sub-23 celebrat a Romania.

El passat mes de març, la nostra palista es va coronar, per tercera vegada, campiona d’espanya en K1 5.000, en la categoria sub-23, en la competició disputada a Sevilla.

L’objectiu de Bàrbara, ara mateix, no és un altre que el d’assistir al Mundial sub-23 i igualar o millorar el resultat de 2019.