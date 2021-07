Antella prolongará el cierre de su playa fluvial hasta el final del verano

El ayuntamiento planteó inicialmente la clausura de la zona de picnic para evitar grandes aglomeraciones, pero la CHJ le ordenó retirar las vallas instaladas. Finalmente, se optó por un cierre total del paraje los fines de semana, momento en el que se concentran centenares de personas. Es algo que ya han comprobado algunos turistas. El domingo, un par de autobuses llenos de visitantes provenientes de Alicante tuvieron que marcharse tras encontrarse l’Assut inaccesible.

El consistorio ha considerado que esta opción es la más equilibrada. Entre semana, los vecinos pueden refrescarse, pese a que se trata de una zona en la que está prohibido el baño. Llegado el fin de semana, el cierre evita la masificación. «Las concentraciones masivas que observamos en los meses anteriores no se han reproducido en las dos últimos fines de semana», explicaron ayer fuentes municipales, que continuaron: «Y es de agradecer, porque no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad contra la Covid. Los primeros perjudicados éramos los vecinos de Antella. No podemos permitir que l’Assut se convierta en un foco de expansión de la pandemia que todavía nos afecta. Por ese motivo, las medidas tienen que ser tan contundentes como sea necesario».

Responsabilidad

El gobierno local reconoció que su deseo habría sido el de mantener l’Assut abierto con la mayor normalidad posible, pero no es el mejor momento para ello. «No tenemos ninguna intención de bloquear el uso la nuestra Assut por el simple hecho de que somos unos amantes de nuestro paraje, pero gobernar es tomar decisiones y, en este momento, el cierre durante los fines de semana es la más responsable. Continuemos siendo responsables para que esta pandemia pase al olvido», añadieron.

Con todo, el consistorio explicó que abre la puerta a un cierto aperturismo en momentos puntuales del día con menor afluencia. «Entre semana, los vecinos de Antella pueden disfrutar de l’Assut. Ahora lo que valoramos es que pueda abrirse a partir de las siete de la tarde los fines de semana porque consideramos que, a partir de esa hora, la concentración de visitantes ya no será tan preocupante», alegó.

«Lo mejor para todos»

Pese a que el cumplimiento del cierre es bastante elevado, siempre hay personas que se saltan la normativa. Por ello, el consistorio incidió en la necesidad de mantener el orden. «Queda un último empujón para superar esta crisis mundial en la que se ha convertido la pandemia y está en nuestras manos acabar con esta pesadilla para siempre. Pero esto pasa por implicarnos y por respetar las decisiones que el ayuntamiento toma, y lo decimos muy sinceramente y con el corazón en la mano, buscando lo mejor para nuestros vecinos», concluyó el ayuntamiento.