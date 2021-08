Gasto nulo en Justicia

Diario de la pandemia. Los contagios de Covid siguen al alza. El fin de semana dejaba 300 nuevos contagios y la tasa supone una incidencia acumulada de 531. Los positivos detectados en el área eleva los positivos en 4 días a 1.277 y cuatro localidades (Alginet, Almussafes, Sueca y Turís) recuperaban el día anterior el toque de queda. Por lo que hace a la vacunación, está previsto que esta semana se cierre el grupo de edad de 30 a 39 años. Los ayuntamientos insisten en la necesidad de mantener las medidas de seguridad implantadas hace más de un año.En la cuerda floja. El periódico titula «El pacto de Carcaixent entre Compromís y el PSPV, en la cuerda floja». La negativa del PSOE a aceptar la subida de impuestos tensa el gobierno municipal. Hasta ahora todas las vías de acercamiento han fracasado pero el alcalde acepta negociar un último intento promovido por la dirección local socialista para salvar el gobierno. Yo creo, sinceramente, que, finalmente, la cuerda se destensará.Una tormenta sensata. La que descargó el día anterior sobre buena parte de la comarca. Dejó picos de lluvia torrencial en una decena de pueblos y provocó daños en la vía del tren entre Sueca y Sollana. El episodio climático dejó una intensidad de lluvia más propia del otoño que del verano pero benefició mucho a la agricultura. El callejero de Tous: de Calvo a Calvo. Cumpliendo con la Ley de Memoria Histórica, el consistorio que preside Cristóbal García ha eliminado diferentes nombres de calles que recordaban al régimen anterior a la democracia. El exalcalde socialista Miguel Estarlich no modificó todos los nombres y ahora, con unos años de retraso, obligado por las circunstancias, lo hace el alcalde popular. Bien está. Y como curiosidad señalar que la antigua calle dedicada a José Calvo Sotelo llevará el nombre del que fue presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, tan vinculado a Tous por aquellas declaraciones que es mejor no recordar cuando se estaba desmoronando la presa. En fin. A mí me hubiera molado más Adolfo Suárez.

Diario de la pandemia. Una treintena de municipios de la comarca supera ya la tasa de riesgo extremo. Son nueve las localidades que sobrepasan el 10 % de sus vecinos contagiados, si bien dos (Benimodo y Sant Joanet) ni siquiera llegan al 2 %. Rafelguaraf dispara la estadística al alcanzar los 1.316 casos por cien mil habitantes en el último recuento de la Conselleria de Sanitat.La cuerda destensada. Compromís y el PSPV aceptan finalmente salvar el pacto en Carcaixent. Los socialistas ven con optimismo un posible acuerdo que desatasque las negociaciones del presupuesto municipal y ponga fin a la crisis de gobierno. Al parecer la mediación del concejal no adscrito, Juan Albert, ha sido clave en el avance de las negociaciones. La tensión ha dado paso a la calma. Los agricultores de Turís, preocupados. Y no es para menos. El hongo del mildiu reducirá aproximadamente un 20 % la producción de uva. Agricultores y técnicos de la cooperativa coinciden en que las lluvias y la sucesión de días húmedos durante la pasada primavera se han traducido en un «ataque sin precedentes» que ha dañado y mermará la cosecha. Muchos productores temen que el coste de más realizado para frenar la enfermedad se traduzca en pérdidas.Una vieja aspiración que será pronto realidad. Alzira adquiere la gasolinera de la avenida Luis Suñer para descontaminar el suelo. El espacio se convertirá en zona verde y en el lugar donde se ubicará el monumento al empresario y mecenas Luis Suñer Sanchis.

Breves en titulares: «Pulsómetros y análisis para controlar al animal ablandan el tiro y arrastre. La peña de Montserrat organiza el primer torneo que incluye una estricta vigilancia veterinaria a los caballos para «humanizar» la tradición valenciana», «El Consell protegerá la ermita heptagonal de Carlet», «27 placas recordarán a las víctimas ribereña del holocausto nazi», «El Ateneo Musical de Cullera celebra sus 125 años con un estreno musical», «Investigan si un cigarro del enfermo provocó el incendio del Hospital dela Ribera» y «El juvenil del Alzira regresa al Cotif 36 años después en sustitución de Arabia Saudí».

Diario de la pandemia. La curva sigue al alza en la comarca aunque el ritmo de contagios decae. Alzira sobrepasa el umbral de los 400 casos por cada cien mil habitantes y los positivos crecen también en Carlet, Cullera y Guadassuar. Únicamente en l’Alcúdia y en Benifaió se reducen los positivos. Se ha completado la vacunación en los mayores de cuarenta años y prosigue en los treintañeros y veiteañeros.

Justicia no cumple. El Síndic de Comptes constata la casi nula inversión en los juzgados de Alzira. A fecha de 30 de junio únicamente se ha ejecutado el 0,41% de la cuantía prevista en el plan de infraestructuras judiciales del Consell según la auditoría que ha realizado. Las alegaciones de Justicia cifran la dotación prevista para la capital de la Ribera en casi veinte millones de euros. El informe señala que la construcción de una nueva sede es la única manera posible de remediar la actual dispersión. La Justicia sigue siendo lenta.

Las algas del Xúquer generan división. Las plantas fluviales son cada vez más visibles en el Xúquer. Para los piragüistas supone un escollo, ya que dificulta la práctica deportiva, tan arraigada en la Ribera. No obstante, los ecologistas defienden, naturalmente, que la presencia de algas es necesaria para el ecosistema del río, ya que oxigena el agua.

El juez cita a Vicedo. Un juzgado de Sueca abrirá juicio oral al exalcalde de Corbera y actual concejal de Urbanismo, Jordi Vicedo, por el caso de la cantera. Se le imputa un delito de exacciones ilegales y prevaricación, acusación que comporte con la secretaria del consistorio. El juez pide una fianza de responsabilidad civil subsidiaria de 260.000 euros. Según el Fiscal, reclamó a la empresa que explota la montaña unos pagos «arbitrarios y sin base legal alguna».

SABIES QUÈ?

Per estes dates, fa 25 anys, el diari donava compte de l’actuació de l’alcalde de Gavarda, Vicente Benacloche (PSPV-PSOE), en relació amb les indemnitzacions per a les cases mal situades i assenyalava que havia amagat l’informe que proposava i quantificava les compensacions econòmiques? Els nacionalistes de la localitat, a través de Maria Benavent, acusaven a l’alcalde de governar com un cacic, després de 17 anys amb la majoria absoluta.

I també per estes dates, l’actiu militant d’Esquerra Unida-Els Verds i regidor de l’Ajuntament de Cullera Silvino Catalá acusava a Ximo Bosch, des de fa anys destacat magistrat, d’utilitzar les sigles d’EU de la localitat per a «medrar» en política? Amb el temps cadascú al seu lloc.

AMB NOM PROPICRISTINA CASTANY

L’artista Cristina Castany Pallarés, coneguda com La Rulla, va nàixer a l’Alcúdia l’any 1981. És graduada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València.

Es va formar en Comerç Internacional i Màrqueting, després va estudiar Administració i Finances, fins el naixement de la seua filla Candela. Va ser en eixe impàs quan va pensar en donar un canvi de rumb a la seua vida i decidí canviar la calculadora pels pinzells encara que no ha deixat de banda l’escultura i el gravat. Després de la graduació vindria un Màster en Producció Artística i seguidament el doctorat.

Cristina ha exposat en diferents mostres col·lectives i en altres individuals. Molts dels seus treballs tenen com a centre l’acció social i la lluita contra la desigualtat de gènere.

Cristina treballa al seu taller, l’Andana, ubicat a la finca de l’Hort de Soler. La llum que té al seu estudi, que és primordial per a la seua creació, li permet, a més a més, utilititzar formats grans i alternar treballs de manera simultània.

L’artista s’ha centrat en el camp de la figura humana i es recrea en el retrat. Aïlla les figures del món per complet i les deixa en el buit.

Ara mateix treballa amb l’expressivitat que li dona la pintura d’oli no industrial on aconseguix una plasticitat i lluminositat que no trau amb els olis comercials.