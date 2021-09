Cs abandona el gobierno de Real y deja en minoría al alcalde socialista

Los dos concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Real renunciaron ayer a sus delegaciones como miembros del equipo de gobierno al considerar que la falta de comunicación con el PSOE «hace inviable el pacto de gobierno» que mantenían desde las pasadas elecciones, lo que deja en minoría al socialista Gerardo López al frente de la corporación.

«No nos entendemos, no ha sido por una situación concretada, ellos tienen una forma de trabajar y nosotros otra. Nos informan de lo que quieren cuando quieren y hemos preferido dejar el gobierno», resumió ayer el portavoz municipal y exalcalde, Antonio Hernándiz, quien señaló que la intención de la formación naranja es dejar gobernar al PSOE en minoría, al menos, de momento. Aseguró que Cs no baraja respaldar ninguna moción de censura para propiciar un cambio de gobierno, pero tampoco cerró ninguna puerta al señalar que «la vida da muchas vueltas».

Gerardo López, por su parte, se mostró sorprendido por la decisión de sus hasta ahora socios de gobierno, aseguró que nunca le han trasladado el malestar que exponen para justificar su salida del ejecutivo local y no dudó en señalar que la renuncia a las delegaciones supone un «incumplimiento» del pacto. «Ayer mismo -por el miércoles- estuve hablando con el concejal de Cultura de unos problemas y hoy me ha llegado la carta por registro de entrada con la renuncia como miembros del gobierno», señaló López.

Discrepancia por el uso de un local

El alcalde, no obstante, considera que el detonante de esta crisis de gobierno se remonta al mes de junio y se encuentra en la diferencia de criterio sobre el uso de un nuevo edificio que promueve el ayuntamiento, con una inversión que superará los 450.000 euros. López detalló que el proyecto contempla habilitar en la primera planta una agencia de lectura mientras que, para la planta baja, cada formación defendía una alternativa: el PSOE pretende habilitar un centro de respiro para personas mayores y Ciudadanos quería ceder el bajo como casal a una falla. «Nos hemos comprometido a trabajar para que la falla tenga lo suyo, pero un edificio que representa una inversión tan elevada no. Mientras yo sea alcalde, esas dependencias se destinarán a habilitar un centro de respiro», señaló el munícipe.

Los grupos municipales del PSOE y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para gobernar en coalición en Real tras las elecciones de mayo de 2019, que contemplaba una alcaldía compartida. El pacto desplazó a la agrupación de electores Àgora, que había formado parte del gobierno municipal en los tres mandatos anteriores y que había sido la formación más votada en los comicios, aunque empatada a cuatro escaños con el PSOE. Antonio Hernándiz ejerció como alcalde el primer año en base al acuerdo y cedió el cargo al socialista Gerardo López en junio de 2020. Ciudadanos comunicó ayer por registro de entrada y a través de un comunicado su salida del gobierno municipal en base a la falta de comunicación con el socio mayoritario.

Decisiones unilaterales

«Mientras Ciudadanos ostentaba la alcaldía, hasta junio de 2020, se producían reuniones mensuales para coordinar y consensuar el trabajo del equipo de gobierno», relató el exalcalde y portavoz municipal de la formación naranja, mientras señalaba que «desde que Gerardo López es alcalde, las reuniones han pasado a un segundo plano, siendo escasas y mucho menos mensuales. El alcalde no cuenta con nosotros y toma decisiones unilateralmente. Hemos intentado solucionar este problema de diálogo pero no ha sido posible, es como si Ciudadanos no formara parte del gobierno», criticó el concejal.

Antonio Hernándiz señaló que, en estas condiciones, «no podemos seguir más tiempo así y no se puede tomar en nuestro nombre ninguna decisión porque realmente desconocemos lo que hacen el alcalde y los ediles socialistas». Ciudadanos defiende que, pese a la salida del gobierno, el compromiso de sus dos ediles ocn Real «sigue intacto».

Gerardo López admitió que en los mes de verano, julio y agosto, no hubo reuniones con sus socios, pero que en septiembre ésas se han retomado y que incluso se celebró el pleno en la fecha que solicitaron los concejales de Cs.