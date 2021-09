El PSPV ignora la oferta de pacto y agita las críticas contra Compromís en Favara

Las dos ofertas de pacto que Compromís trasladó durante el verano al PSPV de Favara no han reducido la tensión entre ambos partidos. La confrontación se mantiene. De hecho los concejales socialistas, y también los del PP, abandonaron el salón de sesiones durante el último pleno con graves descalificaciones hacia la alcaldesa, Oro Azorín, a la que acusaron de esconderles información municipal.

En el apartado de ruegos y preguntas, cuando la alcaldesa quiso justificar la no inclusión de algunos puntos de la oposición en el orden del día, los concejales del PSPV y el PP decidieron marcharse. «La salida se debió a un cúmulo de motivos y en especial por negar el voto a la oposición en un pleno, no cumplir el calendario de plenarios y no constituir la comisión informativa pese a estar obligada por ley. No quiso debatir las mociones presentadas por la oposición porque no le favorecían». Por si esto no fuese suficiente, los populares afirman que «además se tratan puntos sin que estén en el orden del día negándose a enviar documentación a los concejales incluso de los temas tratados en los plenos. No tenemos en nuestro poder los expedientes o les falta documentación», aclaró ayer el portavoz del PP, Pedro Juan Victoria

Por su parte, el representante, del PSPV, Rafael Gisbert, se considera «engañado por la alcaldesa al impedir el libre ejercicio de la oposición y esconder documentos relevantes en los temas a tratar». Gisbert acusa a Azorín «facilitar documentación incompleta». Según los socialistas «el engaño se produjo al aprovecharse del desconocimiento del familiar que recogió los documentos enviados al domicilio de Gisbert», quien considera que estas actitudes «son reprochables e indignas de la alcaldesa, que actúa con prácticas habituales de mentes maquiavélicas. Ya lo intentó con la firma de una licencia de obras ilegal en suelo no urbanizable que le afecta personalmente y ahora lo ha hecho otra vez pero con la diferencia de que ha utilizado el desconocimiento del procedimiento administrativo del familiar próximo al que se le notificó en el domicilio y en un sobre cerrado a sabiendas de que me encontraba trabajando».

«Tengo potestad»

Para la alcaldesa «el tema es mucho más sencillo». Ellos presentaron dos mociones «de manera iegal». Antes de celebrarse el pleno, se les hizo llegar, por la vía reglamentaria, a los portavoces de la oposición la documentación con los argumentos por los cuales las mociones nos se habían incluido en el plenario. Azorín afirma que forma parte de su potestad incluirlas o no, tal y como se desprende del informe que ha solicitado a la FVMP. Ambas notificaciones estaban firmadas por las parejas de los portavoces.

El PP y el PSPV alegaron no tener constancia de esa documentación y decidieron abandonar el salón de plenos. La oposición ha criticado la «actitud despótica y antidemocrática» de Azorín.