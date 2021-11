Tous prima más residir allí que la aptitud laboral en los contratos

El recurso de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO-PV contra las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Tous el pasado verano para seleccionar a dos técnicos de educación infantil que exigían a los candidatos acreditar que estaban vacunados contra la Covid-19 ha llegado a los tribunales. El sindicato ha interpuesto el contencioso después de que el consistorio desestimara el recurso inicial de reposición que tuvo una gran trascendencia mediática al tratarse de la primera administración en España que establecía la vacuna como requisito en una selección de personal.

El coordinador del sector de Administración Local en la federación, Juan Piqueras, señaló ayer que si bien la exigencia de la vacuna fue lo que trascendió, el recurso también atacaba otros aspectos de las bases «muy graves» en opinión del sindicato, como que en la baremación de méritos se puntuara el empadronamiento en Tous hasta con cinco puntos, lo que representa tanto como la puntuación que cualquier aspirante pudiera conseguir con la experiencia y formación juntas. «A las bases solo les faltaba poner el nombre y apellidos», señaló Piqueras, que considera que existen argumentos «de sobra» para ganar el contencioso. Entre otros, incidió, que no se negociaran las bases con la parte social, un requisito que, recordó, «es preceptivo».

El Ayuntamiento de Tous ha emplazado a las personas que puedan estar interesadas en este procedimiento, que ha recaído en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de València, para que puedan personarse.

El dirigente sindical reconoció que incluir el requisito de la vacuna en unas bases de selección de personal resulta algo excepcional ya que no ha tenido conocimiento con posterioridad de que otros ayuntamientos también lo hayan hecho y defendió que, en el momento en que CC OO impugnó las bases, había grupos de edad que todavía no habían sido vacunados en base a los criterios seguidos por las autoridades sanitarias para inmunizar a la población, por lo que consideraba que podía contravenir el principio constitucional de igualdad cuando, además, la vacuna no era ni es obligatoria.

Juan Piqueras, no obstante, señaló que todos los focos del recurso se pusieron en este argumento cuando las bases incurren, a su juicio, en otras cuestiones «muy graves» como que estar empadronado en Tous pueda llegar a suponer el 36,36 % de la nota, lo que CC OO también considera que podría vulnerar el principio de igualdad que rige en el empleo público.

El Ayuntamiento de Tous desestimó el recurso de reposición de CC OO contra las bases y mantuvo el proceso de selección de personal para la guardería municipal al objeto de que pudiera iniciar el curso con normalidad y, según defendió en su día el teniente de alcalde Juan Ramón Báguena, el requisito de la vacuna no había supuesto ninguna cortapisa dado el número de aspirantes, 195; señaló que ninguno había formulara alegaciones y que, además, la gran mayoría tenía la pauta completa o al menos la primera dosis. Por lo que respecta a la puntuación otorgada al empadronamiento, expuso que se trataba de una bolsa de empleo local para evitar la despoblación y que el ayuntamiento apostaba por «dar oportunidades a nuestros vecinos».