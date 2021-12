La Ribera acumula ya un mes de crecimiento sostenido de contagios de Covid. El ritmo no para y los datos son similares a los registrados el año pasado por estas mismas fechas. Consecuentemente, también crece la preocupación entre las autoridades sanitarias porque aunque la vacunación reduce claramente el riesgo de sufrir síntomas graves, todavía hay miles de personas vulnerables. El centro de Salud Pública lanzó ayer un mensaje contundente que apela a la responsabilidad: «Si queremos juntarnos con la familia en Navidad, con cierta normalidad, ahora debemos ser prudentes».

Precisamente es la «excesiva normalidad» la responsable de que la tendencia sea creciente durante las últimas semanas. «Si nos paramos a mirar, muchos de los casos que nos encontramos son de gente que realmente se piensa que ya no pasa nada y ese es el mayor error. No podemos olvidar que el virus todavía está ahí y que debemos mantener el uso de mascarilla, la distancia y las medidas de higiene y ventilación», manifestaron fuentes de Salud Pública a Levante-EMV.

La sociedad se encuentra en una encrucijada. Buena parte de la población ya está vacunada y ansía poder llevar una vida como la que existía antes de la pandemia, pero tener un modus vivendi que no tenga en cuenta la existencia de la Covid supone incrementar el riesgo para aquellos que son vulnerables. «Afortunadamente, muchos de los casos son asintomáticos, pero que uno esté bien no implica que el que tiene al lado vaya a estarlo. Podemos contagiar a alguien con alguna enfermedad previa, inmunodeprimido o que no se haya vacunado. De ahí la importancia de cortar siempre los contactos sociales», comentaron al respecto las mismas fuentes.

Situación hospitalaria

Aunque la curva de contagios se encuentra en un estado que recuerda al escenario que ya se vivió el año pasado, el impacto en la salud pública es menor. «Lo que de momento nos salva es que la situación en los hospitales de entonces era mucho peor que ahora. El sistema, ahora mismo, no está en riesgo. Pero si actuamos como si no pasara nada, sí puede estarlo porque todavía hay muchas personas que pueden enfermar y sufrir síntomas de gravedad», alertaron las autoridades sanitarias de la comarca.

La mayor preocupación de las autoridades sanitarias se centra en el puente, que puede ser el foco de múltiples contagios. No obstante, se aferran a que el proceso de vacunación dé un nuevo empujón: «Si no pasa nada, pronto estaremos vacunando a los niños, con una dosis menor. También aplicaremos las de refuerzo en el personal sanitario... Y a ver si pronto se transforma en un virus estacional», concluyeron.

Síntomas de resfriado que en realidad es covid

Favara es una localidad que ha pasado de la ausencia de casos de Covid detectados a disparar su incidencia a los 1.700 por cada cien mil habitantes. Las autoridades sanitarias la consideran un claro ejemplo de cómo se expande el virus. «Nos encontramos con una familia que hace vida normal. Uno tiene síntomas que cree que son un resfriado y se va de almuerzo con amigos. Otro se va a su lugar de trabajo. Los niños, a la escuela. Y en realidad era Covid, que es lo que nadie quiere pensar. El resultado: decenas de cotnagiados», detallaron a este diario.