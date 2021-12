Una algemesinense constata que la CV gana a Massachusetts en cuota femenina

La joven de Algemesí Roser Bermúdez Illana ha ganado el IX Premio Jane Addams que concede la Universitat de València al trabajo de Final de Grado con la mejor perspectiva de género. La principal conclusión de su investigación es que la Comunitat Valenciana ha logrado remontar la clara desventaja de la que partía hace cuarenta años en paridad femenina en las Cortes Valencianas, a día de hoy la presencia de mujeres en el parlamento autonómico es muy superior al que presenta el estado norteamericano de Massachusetts.

A pesar de que en 1983 se partía de una presencia prácticamente ínfima de mujeres políticas en las Corts (5’62%), que era menos de la mitad del existente al otro lado del Atlántico (13’50%), en doce años las cuotas se igualaron situándose, tanto en la Comunitat Valenciana como Massachusetts, alrededor del 23%. A partir de esta fecha, 1997, y diez años antes de la aprobación de la Ley de Igualdad, la presencia de las mujeres en Les Corts empieza a superar holgadamente a la región que lidera Boston, hasta llegar a situarse en 2020 en un 49’5% aquí y un 29% en tierras americanas.

En el trabajo, que aporta abundantes datos y gráficos, se analiza cómo la diferencia entre los sistemas electorales ha incidido en esta desigual evolución, y se revisa la evolución de la cuota femenina en los diferentes partidos y bloques ideológicos a ambos lados del Atlántico.

Roser Bermúdez obtuvo en julio el Grado de Sociología y el de Ciencias Políticas, y su TFG llevaba por título «Análisis de la paridad en la representación política al País Valenciano y en Massachusetts (1983-2020)». La dirección y tutorización del trabajo la asumió el profesor Carles Simó. La estudiante premiada quiere ampliar ahora su horizonte analítico. «La investigación me ha llevado a conclusiones que no me esperaba; por eso que estoy pensando aplicar la misma metodología en otros ámbitos concretos de la política valenciana».

El decano de Ciencias Sociales, Albert Moncusí, ha felicitado a la premiada «al haber sido reconocidano solo por la excelencia de tu trabajo, sino también por un enfoque muy necesario». El Ayuntamiento de Algemesí también ha felicitado a la galardonada.