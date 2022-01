tot el suport a l’alcúdia?

Al’Alcúdia existixen 3 centres educatius públics d’infantil i primària, un institut d’educació secundària i batxillerat i un centre privat concertat, el col·legi Sant Andreu Apòstol, que disposa d’una línia d’educació infantil, primària i secundària. Es tracta d’un col·legi amb instal·lacions antigues, ubicat en un edifici de difícil accessibilitat, annexe al temple parroquial. No disposa de patis -l’alumnat utilitza dos places públiques- ni de gimnàs, cosa que comporta que s’hagen de desplaçar diàriament a un altre lloc per a les classes d’educació física. En síntesi, el col·legi Sant Andreu acull un 20 % de la població escolar de l’Alcúdia en un espai deficient.

Buscant una solució a la situació descrita, els titulars del col·legi, la parròquia de Sant Andreu, es van entrevistar a setembre amb l’alcalde i regidor d’urbanisme interessant-se per una permuta de terrenys, amb l’objecte d’obtindre sol al qual traslladar el centre amb seus propis recursos. Es va proposar intercanviar l’antic Hospital -edifici catalogat com a Bé de Rellevància Local i d’un indubtable valor històric- per una parcel·la municipal. L’alcalde va expressar que en cap cas eixe terreny podia ser de sol dotacional, ja que la reserva de sol per a centres educatius públics no devia ser alterada. Però, tenint ben present la dolenta situació de l’actual col·legi, l’ajuntament va deixar oberta la possibilitat d’una permuta de l’hospital per alguna de les parcel·les municipals ubicades en distints punts de la població.

Els tècnics de la parròquia realitzaren les seues valoracions i van concloure que un solar municipal d’us terciari, d’aproximadament 8.000 m2, podria tindre un valor econòmic semblant al de l’antic hospital i seria apte per allotjar el nou col·legi. Amb eixa informació, la parròquia va sol·licitar de nou una entrevista amb els responsables d’Urbanisme de l’ajuntament per plantejar la possibilitat d’una permuta alternativa: oferir al municipi l’edifici de l’antic hospital a canvi d’eixa parcel·la. Arribats a eixe punt, era del tot necessari que els tècnics de l’ajuntament ens confirmaren les dades aportades. S’ordenà formalment, a través de la corresponent providència, que secretari, interventor i arquitecte municipal elaboraren sengles informes. Així, se confirmà la viabilitat jurídica, econòmica i urbanística. Cal fer especialment patent que l’arquitecte, en una exhaustiva i detallada valoració, comprovà que els preus d’ambdós immobles és certament semblant. Amb eixa informació, ara sí, l’ajuntament està en condicions de començar a parlar, si es dona el cas, sobre una hipotètica permuta.

Eixos són els fets, perquè a data de hui no hi ha res més. Suposem que la parròquia estarà treballant per obtindre finançament per al projecte, però ara per ara no hi ha hagut cap sol·licitud per formalitzar l’operació. Per això resulta del tot incomprensible el posicionament de Compromís per l’Alcúdia, que en este mateix periòdic va acusar la setmana passada al Govern Municipal de «falta de transparència», de fer una «martingala al més pur estil de la dreta més rància o obsoleta» i de «donar vergonya», tot això en el mateix article on afirmen, sense cap rubor, que Compromís «estem per donar tot el suport per la millora» del col·legi Sant Andreu.

Deixe al criteri dels ciutadans i ciutadanes la valoració dels termes emprats, totalment fora de lloc. No són més que un nou pas en la deriva extremista d’un grup polític que, òbviament, no entén que governar significa treballar per millorar el benestar de tots i de totes. Només fa falta una lectura atenta per observar les seues pròpies contradiccions.

En qualsevol cas, no es tracta de falta de transparència. Quan arribe el moment de la permuta, si és que arriba, tota la informació tindrà complida difusió. És més, tot i ser competència de l’alcalde la firma d’una operació d’estes característiques, els avance que delegaré en el plenari l’aprovació, o no, del corresponent acord. Així el debat serà vertaderament públic i en el lloc on toca. Esperem que aleshores Compromís per l’Alcúdia continue donant «tot el seu suport» a la millora del centre.