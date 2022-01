Compromís replica que Ortega apoyó el plan que preveía su renuncia

El secretario local de Compromís per Carlet, Sergi Doménech, se mostró ayer sorprendido por la fractura generada como consecuencia de la renuncia de la exalcaldesa Maria Josep Ortega al escaño de concejal y por las acusaciones vertidas por militantes que han valorado como «una injusticia y una aberración política» esta circunstancia cuando, según dijo, la propia Ortega no sólo secundó en la asamblea del 13 de octubre la estrategia de empezar a trabajar nuevos liderazgos sino que, además, señaló Doménech, participó en la elaboración del documento que se sometió a votación, por lo que no entiende que alguien pueda hablar de manipulación por parte de una minoría.

Sergi Doménech señaló que fue la propia Ortega quien le planteó que no se podía llegar «a ciegas» a la asamblea que se debía celebrar dos días antes de ceder al PSOE la alcaldía, sino que se debía llegar con una propuesta de debate, y que ambos trabajaron en la elaboración de un documento titulado «Impulsem Compromís. Horitzó 2023» que se consensuó. El secretario local señaló que este contemplaba que Ortega dejaría el ayuntamiento en la estrategia de buscar nuevos liderazgos en Carlet, pero también para que tuviera libertad de acción si tenía expectativas de continuar en la política fuera del ámbito municipal tras encabezar cuatro veces la candidatura local. Doménech dijo desconocer qué ha ocurrido entre la aprobación por la asamblea -por unanimidad en el caso de Més Compormís y con una única abstención en la de Compromís, subrayó- de una estrategia que Maria Josep Ortega «compartía» y su escrito de la pasada semana en el que, tras publicarse el edicto por el que se le retiraban las competencias y el sueldo municipal, anunciaba su renuncia al escaño y señalaba que esta no era voluntaria. En este sentido, lamentó el silencio de Ortega ya que, según dijo, no podría más que corrobar esta versión. Respecto a las bajas anunciadas por militantes críticos con la gestión de la salida de Ortega, fuentes de Compromís señalaron que sólo son nueve en un censo de 30, lo que representa el 30 % en lugar del 40 % , mientras aseguraban que en ningún caso son la totalidad de simpatizantes. Doménech, por su parte, indicó que en la relación que figura en la misiva remitida a la dirección del partido hay simpatizantes de otros pueblos.