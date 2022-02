Los productores del caqui de la Ribera buscan abrir mercado en Canadá y Brasil

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Kaki Ribera del Xúquer» aprovechará este año el convenio con el ICEX, una entidad adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, para dirigir las campañas de promoción internacional del caqui Persimon a Brasil, Canadá y Reino Unido en su apuesta permanente por abrir o consolidar mercados para comercializar esta fruta que tiene en la Ribera la principal zona productora de España. El convenio permite a la DO apoyarse en las oficinas comerciales del ICEX para alcanzar sus objetivos y, en este caso, ha elegido las de Toronto y Sao Paulo al considerar que, fuera del ámbito europeo, se trata de los mercados con mayor potencial de entre aquellos más lejanos que requieren de un mayor esfuerzo. En el caso del Reino Unido existe una relación comercial muy estable que, no obstante, se pretende reforzar.

Será la primera vez que el consejo regulador realice una campaña de promoción del caqui en Brasil, aunque no la primera que envía fruta. No obstante, el presidente del consejo regulador, Cirilo Arnandis, explicó ayer que dada la merma de cosecha que se auguraba para la campaña 2021/22 como consecuencia de plagas como el «cotonet» y las inclemencias meteorológicas, este año se había optado por «aparcar» estos destinos para abastecer otros mercados europeos más próximos y comentó que el nuevo convenio firmado con ICEX es una previsión.

Sin solución al «cotonet»

«Lamentablemente no podemos decir que tenemos la solución definitiva en la mano, pero estamos trabajando en esa solución», indicó el dirigente agrario en referencia al «cotonet», mientras señalaba que en la medida en que se restrablezcan unas condiciones de normalidad, el objetivo es recuperar mercados y, en este caso, volver a enviar fruta tanto a Canadá como a Brasil.

«Desde la DO seguimos apostando por el caqui, nuestro hecho diferencial y apoyándolo, estamos pasando por un momento complicado por el «cotonet», pero lo superaremos y tenemos que seguir con los mercados abiertos», indicó.

El caqui se exporta a más de 40 países y las campañas de promoción a través de ICEX no son las únicas que impulsa la DO. En este caso, no obstante, el convenio anual contempla un importe económico máximo de 508.000 euros de los que la entidad adscrita al Ministerio de Industria y Comercio cofinancia el 26,97 %, es decir 137.000 euros, y el grueso, 371.000, corre por cuenta del colaborador sectorial, en este caso, la DO «Kaki Ribera del Xúquer».

Una divulgación que llega a las cadenas y puntos de venta

El convenio con el ICEX contempla campañas para dar a conocer el caqui en los países seleccionados a través de medios tradicionales, redes sociales y cadenas de distribución, pero también promociones en puntos de venta. Fuentes de la DO explicaron que las campañas se adaptan a las circusntancias del mercado de cada país, peroque lo habitual es trabajar con las cadenas con las que ya existe una relación comercial. «Se trabaja con los medios de comunicación, pero también con los supermercados que es donde la gente va a comprar». Reino Unido es, de estos tres destinos, el principal, con un consumo de entre 5 y 6 millones de kilos, y Brasil el más modesto con envíos de entre 300.000 y 400.000 kilos.