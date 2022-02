CSIF alerta del colapso del servicio de Urgencias al estar 29 pacientes sin cama

El sindicato CSIF denunció ayer que 29 pacientes se habían quedado a la espera de cama debido a la saturación del servicio de Urgencias del Hospital de La Ribera e instó al centro a reabrir la zona de respiratorios para descongestionarlo. La dirección del centro sanitario replicó que la subida de pacientes con patologías respiratorias graves «es la normal en invierno y que la zona de respiratorios se está usando para pacientes no oncológicos».

El sindicato sostiene que el departamento de Urgencias del hospital comarcal está congestionado y argumenta que la decisión de cerrar la zona de urgencias respiratorias provocó en la mañana de ayer que 29 enfermos permanecieran a la espera de una cama. La central sindical, además, subraya que a la saturación se suma la «falta de privacidad» de los enfermos, por lo que instó a la gerencia del Departamento de Salud de La Ribera a reabrir de inmediato la zona de urgencias respiratorias, que cuenta con 10 camas, para aliviar la presión y «ofrecer una adecuada atención a los pacientes».

La versión del hospital es muy distinta. Admite que se ha registrado un aumento de actividad debido a la concurrencia de pacientes con enfermedades respiratorias -covid y no covid- «como ocurre en todos los meses de invierno». También defiende que los pacientes de los boxes de Urgencias están «perfectamente atendidos» y en «adecuadas condiciones de confortabilidad e intimidad». Y respecto a los enfermos en espera de cama, señala que se les había asignado una y que «se trasladarían progresivamente a planta durante el transcurso del día».

En cuanto a la controvertida zona de urgencias respiratorias, advierte de que esta área se está usando para administrar tratamientos intravenosos a pacientes no oncológicos desde el pasado mes de octubre. Al respecto, señalan que sí se utiliza en «momentos puntuales de mayor presión asistencial en Urgencias», pero no de manera permanente, pues no se trata de «una área subsidiaria de este servicio».

Una unidad polivalente para tratamientos intravenosos

La zona de urgencias respiratorias cuenta con 10 camas que se usan cuando aumenta la presión en el servicio de Urgencias pero que se reserva para otros menesteres cuando esa situación decae.

En estos momentos, el área está siendo usada para administrar tratamientos intravenosos no oncológicos de distintas especialidades médicas. Entreellas, destacan Neurología, Alergología, Endocrinología, Medicina Digestiva, Cirugía Vascular, Cardiología, Neumología y Reumatología, entre otras. El tiempo de dispensación de esos tratamientos oscila entre los treinta minutos y las siete horas. Dado ese período de tiempo, se hace necesario contar con un espacio apropiado para estos pacientes. Solo en el año 2020, en plena pandemia, cerca de 2.000 personas recibieron este tipo de tratamientos intravenosos no oncológicos en el Hospital de La Ribera.