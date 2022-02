El Alzira visita el Rico Pérez necesitado de una victoria que le haga pasar página

Vaintiún años, tres meses y un día después, la UD Alzira volverá a jugar en el estadio José Rico Pérez para enfrentarse al también centenario Hércules. A partir de las 17:00 horas, intentará ganarle por primera vez en su feudo con el fin de no descolgarse de los equipos ocupan las plazas de promoción de ascenso, especialmente si el Eldense no pincha contra el Socuéllamos.

Los azulgranas están inmersos en el mes de competición más complicado ya que, de manera consecutiva, se enfrentan a cuatro de los cinco primeros equipos de la clasificación. Además, los herculanos querrán «vengarse» de la paliza recibida en la primera vuelta, cuando sucumbieron por un sonrojante 4-0 en el Luis Suñer Picó. El conjunto que dirige Sergio Mora ha ido mejorando paulatinamente hasta alcanzar la primera plaza hace dos jornadas gracias a seis victorias consecutivas. La derrota en el derbi ante el Intercity y el empate contra el Mar Menor les descabalgaron , sin embargo, hasta el tercer puesto. El Alzira acumula dos derrotas consecutivas y espera «ofrecer la imagen de la segunda parte contra el Eldense, en la que se pudo lograr el empate», comentó el técnico alzirista, Dani Ponz.

Los alicantinos han hecho pocos cambios en el mercado hibernal. Han salido David Sánchez al Melilla y Rubén Belima que se ha marchado al Móstoles ante la competencia de Elliot y Nico, considerado el nuevo Abde, ahora en el Barça. Para sustituirlos han llegado dos buenos fichajes. Borja Díaz que jugó 20 partidos en el Talavera en 1ª RFEF pero como interior derecho, donde no se encontraba a gusto y ya se ha hecho con la titularidad como mediapunta. El otro Borja es Galán, ex Alcorcón, Depor en 2ª división y Logroñés en 1ª RFEF. Sergio Mora no podrá contar con Carlos David, expulsado contra el Mar Menor. Por el contrario, recupera a Diego Jiménez tras pasar el covid y Bikoro, que ha disputado la Copa África con Guinea Ecuatorial. La duda para el técnico será si lo alinea o sitúa a Pedro Sánchez o Borja Díaz.

De las seis citas en feudo herculano, la UD ha empatado en tres

Para afrontar tan importante partido, Dani Ponz no dispondrá de Germán, que se ha resentido de un golpe en la cadera. El resto de la plantilla, sin embargo, está en perfectas condiciones. El árbitro del encuentro será el andaluz José María Aranda Delgado, que ha dirigido esta temporada once partidos, con siete victorias locales y una sola visitante, un bagaje poco esperanzador para los intereses de la UD Alzira. El primer equipo alzirista ha jugado, a lo largo de su historia, hasta en seis ocasiones en el coliseo herculano. La primera de ellas se produjo hace casi cincuenta años, en la ida de la primera ronda de la Copa del Rey de 1977, con un aciago resultado de 6-0 a favor de los alicantinos. Sin embargo, los azulgranas han empatado tres veces, la mitad de sus visitas. El último fue en un partido sin goles en el año 2000.