el nauFragio popular y las luchas de poder

En apenas 48 horas hemos visto naufragar al Partido Popular en toda España por disputas de poder de unos cuantos miembros de este partido; descuartizado al día de hoy por sus disputas internas. Aunque se nos ha dicho que no entremos a hacer valoraciones, mi conciencia no me lo permite, por eso quiero lanzar una opinión totalmente personal, que pueda servir para abrir los ojos y poner un parche en la quilla de este buque que se hunde. Todos sabemos que la quilla es la parte más importante de la estructura del barco.

Yo empecé en la UCD con 17 años pasando posteriormente a formar parte del que ha sido siempre mi emblema, el Partido Popular; entré de forma totalmente activa en el año 2003, consiguiendo en el 2007 la alcaldía por primera vez en Algemesí con 49 años y tras una larga experiencia profesional en el sector financiero. Siempre he trabajado por mi ciudad y por mi partido, con total independencia, honorabilidad y honestidad no accediendo nunca a presiones puesto que siempre tenía las espaldas cubiertas con la posibilidad de volver a mi puesto de trabajo en la entidad financiera en que trabajaba, que es la que me ha dado todo lo que soy. Es una pena que estas disputas de poder estén ahora mismo dando una transfusión de sangre azul a la izquierda española que se estaba desangrando lentamente. Tengo vergüenza de ver cómo se matan mis dirigentes por la disputa de poder; yo en su día voté en Madrid a favor de que Pablo Casado fuese nuestro presidente nacional y no me arrepiento, pero sí me arrepiento de algunas actuaciones que están haciendo en la cúpula del PP, justo cuando teníamos todo con viento a favor para navegar y llegar a los mejores puertos de España, pero nos estamos desviando de aguas templadas a aguas frías y llenas de iceberga que nos pueden llevar al hundimiento, justo en estos momentos tan delicados para nuestra nación que tanto necesita de nuestra gestión. Ya nos rescató Aznar y luego Rajoy; pero ahora que los españoles estaban viendo con alegría cómo iba avanzando el Partido Popular en varias Comunidades, nos encontramos en un sinsentido que ha provocado una guerra interna. La agricultura, la pesca, la industria, los trabajadores, pensionistas, etc. tenían puestas sus esperanzas en el PP y ahora las ven truncadas. España necesita gobiernos del PP con buena gestión para volver a gozar a una situación de bienestar, de empleo, seguridad y estabilidad. Veíamos a España volver al G8 a ser respetada en Europa y en el mundo entero y volviendo a ser un país que inspira seguridad y credibilidad. Cargos del PP propiciaron el hundimiento de Paco Camps, Rita Barberá, Alfonso Rus, Cifuentes, Aguirre, Cayetana, etc. sin darles posibilidad de defenderse. Ahora mismo volvemos a lo mismo y me pregunto si realmente existían documentos veraces de una mala praxis porque se debería de haber salido en el mismo momento y actuar con rectitud y transparencia, pero nunca a destiempo y fuera de lugar porque esto nos lleva a un desprestigio total, a todos los que formamos y mantenemos al Partido Popular. La mayoría trabajamos por nuestros ciudadanos y nuestras creencias políticas. Las elecciones se ganan con buena gestión, buenas propuestas e intenciones, buenos argumentos, buenas prácticas y no con malas praxis para descalificar a nadie. Espero que todo se aclare, hayan algunas dimisiones y empecemos todos a trabajar juntos por el bien de España y de todos los españoles.