El fotógrafo alzireño Jesús Castillo suma otro recocimiento en el certamen de Granada

Jesús Castillo es una de las jóvenes promesas del mundo de la fotografía no solo en Alzira, sino en todo el país. Dan buena cuenta de ello los cada vez más numerosos galardones y nominaciones que consigue en prestigiosos certámenes nacionales e internacionales.

El último premio lo obtuvo el domingo en la gala de los premios internacionales ‘Luces de Granada’ en donde se alzó con la estatuilla en la categoría de ‘Bebé e Infantil’: «Es una satisfacción muy grande. Cuando estaba en el escenario y dijeron mi nombre no me lo podía creer. He vuelto a ganar el mismo premio en la misma modalidad dos años consecutivos. Es un subidón de adrenalina que engancha e incita a presentarte a más concursos», cuenta a Levante EMV.

«La elegí por su cara»

La elección de la modelo fue casual. Incluso la propia niña le inspiró la temática de la imagen: «Alma es una niña que vino a una sesión de fotos navideña. Su cara me transmitía algo, me evocaba una escena victoriana. Así que la colocamos y retratamos para el concurso», detalla. «La base de un retrato es la personalidad del modelo y lo que te inspira. Lo que reflejas en la imagen va más allá que una sesión de moda, por ejemplo, en la que montas el decorado, retratas y ya», añade.

Su foto ganadora, automáticamente, queda preseleccionada para los mundiales de fotografía de mayo: «Te telefonean si pasas la preselección. Es un poco como la Fallera Mayor de Valencia, que te quedas pendiente del teléfono», comenta entre risas. La ilusión por seguir le dirige la mirada a certámenes fuera de nuestras fronteras: «Le tengo el ojo echado a un concurso de Nueva York en el que me gustaría mucho participar. Lo estoy valorando», concluye.