Compromís acusa al alcalde de Sueca de disparar la deuda con fines electorales

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Sueca ha justificado su voto en contra de los presupuestos de 2022 al considerar que el proyecto presentado por el gobierno municipal «aumentan la deuda de manera injustificada en cuatro millones de euros, solo por el ansia de este equipo de gobierno de pagarse su campaña electoral anticipada con dinero de todos los suecanos». Compromís señala que las inversiones que se quieren financiar «no aportan ninguna mejora significativa a Sueca y solo sirven para el lucimiento personal del alcalde y de su equipo de gobierno».

Compromís afirma tener razones de peso para no aprobar unos presupuestos que considera «mediocres». «A la hora de confeccionarlos no han contado con Compromís, el partido que ganó las elecciones. Se han aprobado con prisas y sin que tuviesemos posibilidad de estudiarlos a fondo. Se gastan un millón en el edificio de Correos y no saben para qué se va a utilizar. No han dado voz en el pueblo en las inversiones y han aprobado una Reclasificación de Puestos de Trabajo que ha costado 450.000€, haciendo que algunos de los funcionarios que más ganan aún ganen más, a expensas de bajar el sueldo de otros», señalan, mientras alertan de la privatización de servicios.