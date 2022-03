El Ullal de Rafelguaraf rebrota durante un temporal histórico

Los mayores del lugar lo dicen: «Hacía muchos años que no llovía durante tantos días seguidos». Este temporal de precipitaciones persistentes que lleva presente en la comarca más de una semana, ha anotado en Rafelguaraf un récord de litros en la comarca. El anormal fenómeno meteorológico ha propiciado, como no se había visto en años, que los dos ullales de la localidad broten agua.

La climatología, si bien se ha ‘comportado’ moderadamente en la comarca, con la presencia de lluvias que han sido especialmente bien recibidas por los agricultores de la Ribera, si bien han deslucido la celebración de las recién terminadas Fallas y han propiciado inundaciones en otras localidades valencianas.

Récord acumulado

Rafelguaraf ha alcanzado una cifra de litros inigualable en toda la comarca. Ha llegado a acumular durante el periodo de lluvias la nada desdeñable cifra de 237,8 litros por metro cuadrado. Asimismo, durante cuatro días los registros superaron los 20 litros y el martes 17 de marzo rozó los 81 litros por metro cuadrado. Afortunadamente, han sido precipitaciones moderadas que no han provocado daños materiales importantes, más allá del corte de algunas carreteras y caminos y de algún que otro percance sin mayor importancia.

Lo sorprendente, al menos para la vecindad de Rafelguaraf, ha sido comprobar cómode sus dos ullales ha vuelto a manar agua como desde hacía años que no se veía: «La gente mayor dice que hacía muchos años que no brotaba agua, incluso con la DANA del pasado mes de noviembre, que desbordó el barranco de Dos Germans, pero que no propició que de nuestros dos ullales manara agua como ahora sí lo están haciendo», comenta la alcaldesa, Rafaela Aliaga, a Levante-EMV.

Los agricultores, contentos

Si bien los peor parados de este temporal han sido los falleros, ‘no hay mal que por bien no venga’, pues todos los agricultores de la zona coinciden en que estas lluvias son muy beneficiosas para sus cultivos: «Llueve con ‘conocimiento’», espetó un agricultor de la zona. Por su parte, el regidor de Medio Ambiente, Paco Beltrán, ha recalcado en que es «tremendamente bueno» que rebroten los ullales: «Estos dos manantiales, el que está en el camino de les Delícies hacia el Huerto de Los Nogales y el que está por la parte trasera de la Font del Perelló, estuvieron secos durante años. Que ahora de ambos brote agua es muy positivo, sobre todo para los agricultores», indica.

Acuíferos con agua limpia

El regidor insiste en benignidad de que los dos ullales proporcionen de nuevo «agua clara, lo que quiere decir que nuestros acuíferos están cargándose de agua limpia, lo que es altamente provechoso para los campos y la calidad de las cosechas», especifica.

Un fenómeno inusual en la localidad dada la escasez de lluvias a la que cada vez más se enfrentan los agricultores, quienes, impotentes, ven como las pocas veces que llueve, ha sido para inundar pueblos y destrozar cosechas. E incluso de esa manera tampoco llegó a manar agua de ninguno de los dos ullales, cuyo caudal va a parar al barranco de Dos Germans.

Al respecto, Beltrán recalca el hecho de que hacía «mucho tiempo no habíamos podido observar este fenómeno, porque no llovía por nuestra zona durante tantos días seguidos y además con una intensidad leve o moderada, lo que permite que no llegue a causar destrozos». Los mayores del lugar son los únicos que habían visto brotar los ullales de Rafelguaraf la última vez que lo hicieron, y han pasado bastantes años de eso, según cuentan», concluye.