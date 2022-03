Un Alzira falto de defensas trata de mantenerse cerca de la promoción

La previa del partido de la UD Alzira podría calcarse a la de la semana pasada. Esta tarde se enfrentará al CD Marchamalo en el campo de La Solana a las 17 h. Se ven las caras dos equipos igual de necesitados que hace siete días. El cuadro ribereño porque ahora tiene el play-off a cuatro puntos mientras que el conjunto gallardo porque después de una buena racha de cuatro victorias, empató -eso sí, contra Intercity- y perdió contra el Mar Menor en la última jornada y está a nueve puntos de la permanencia con 24 en juego. Para su desgracia, sus últimos tres partidos serán contra La Nucia, Eldense y Hércules. Solo en la segunda vuelta, los campiñeros serían séptimos.

La directiva verdilla optó en enero por dar la baja a siete jugadores a los que se unieron tres voluntariamente en lugar de despedir al técnico Aitor Gómez. Se fichó otra decena de futbolistas: el central Pablo Muñoz, el delantero Gabri López y el portero Pagola -que se ha hecho con el puesto tras la lesión de Jony-, del Izarra navarro. Gonzalo Rodríguez del Puertollano, Juan Carlos Jordán del Móstoles, el central del Tarazona, Cristian, internacional con Andorra y Abraham Gómez, del Atlètic Escaldes andorrano, así como Lucas Ferraz y Carlos Gómez.

Abraham será baja dos semanas por una rotura de fibras y el lateral izquierdo Dani Prada también estará ausente al lesionarse en San Javier. El técnico marchamalero sí contará con sus estandartes goleadores, el delantero Braun (5 tantos), el extremo derecho Josemi (4) y el izquierdo Alvarito (4).

Con la experiencia de la semana pasada, Dani Ponz tiene claro que «no hay que confiarse contra nadie por mal que esté en la clasificación». Aunque en este caso no tienen el currículum de los jugadores del Toledo, «tienen un campo pequeño, con gente grande que van todas al ataque en juego directo y pelota parada». Los problemas le han crecido en defensa al técnico del Grau. A la ausencia de Kaiser por sanción se ha unido de golpe la de Javier Soler, ausente para un mes, y de Bono, lesionado del abductor. Sus sustitutos serán Roan y David López, en los que confía «plenamente». La cuarta baja será la de Germán quien se hará pruebas la semana que viene pero aún no se espera su vuelta. La parte positiva es la recuperación del suecano Selfa y de Francis, que estaba renqueante del tobillo. El delantero del Juvenil A Tomás Inglés volverá a ser convocado. El árbitro será el madrileño Álvaro García Padilla. De once partidos dirigidos los locales han ganado 6 –uno el 2-0 de la Nucia al Alzira- y los visitantes 4.