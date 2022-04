El Trilerisme polític a Sueca

Els trilers’, en Netflix, mentre berenava». Aquest seria el títol de la pel·lícula, protagonitzada per Pilar Moncho, que vam veure en el debat plenari dels pressupostos de 2022 i de la nova relació de llocs de treball, que regularitzara el bon funcionament dels treballadors de l’Ajuntament. Quasi sorprenent ens va semblar l’exposició i la defensa de l’abstenció de Compromís a aquests pressupostos i en contra de la RpT, més que un treball seriós i argumentat, ens trobem amb una sèrie de despropòsits, d’analfabetisme polític i de mala educació, que no és digne del partit més nombrós de l’oposició. Però, modestament pensem que quan una persona com Pilar Moncho (que ja ens ha demostrat que és capaç en matèria de gestió), li donen la responsabilitat de defensar el vot en contra de Compromís, s’arrisquen a donar aquesta mala imatge i fregant el ridícul que van demostrar en aquest ple.

No és un tema de diferències d’opinió ni de prioritats i plantejaments polítics, és simplement un tema de falta de dedicació i preparació, d’ací el títol de l’article, «mentre berenava», ni més ni menys la Sr.Moncho amb la seua «apretada» agenda res més li va dedicar i com a molt trenta minuts a analitzar aquest pressupost, i a més amb un tros de «coca morena» en una mà i el café amb llet en l’altra.

No és la primera vegada que utilitzem la paraula “triler”, per a definir el treball de Compromís, tant en els últims quatre anys de govern, com en aquests tres anys en l’oposició; «¿Dónde está la bolita, donde está la bolita?», i la boleta resulta que no esta en cap lloc. Aquesta és la política a la qual Compromís ens té acostumats. Un triler és el que juga a un joc, i intenta manipular o embolicar a una persona, exacte: Compromís intenta jugar a un joc per a manipular o embolicar als nostres ciutadans, en la seua línia.

Respecte a la RpT, «ídem del mateix», ja li ho diguerem en l’últim ple, a la Sra. Moncho, «qui no fa res no s’equivoca» i ells no s’han equivocat per la seua inactivitat, han sigut incapaços d’organitzar ni funcional ni salarial a la plantilla d’aquest Ajuntament, per la seua desídia i falta de treball per crear un document que el regularitze, que sens dubte beneficiara als nostres veïns.

Tot l’empastre i el desastre que aquest nou govern es va trobar, hui i a poc a poc amb el treball de tots (de l’alcalde, regidors, funcionaris i un altre tipus de personal que treballa en aquest Ajuntament) va encaminat a donar els seus millors resultats. I vosté Sra. Moncho, continue veient les seues pel·lícules en Netflix, amb el seu berenar favorit, i esperant a veure si li cau un Oscar.