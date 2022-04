El Alzira cae (1-2) tras fallar múltiples ocasiones y el Càrcer se deja empatar

Los dos representantes ribereños de la Liga Valenta se marchan al parón de Pascua con mal sabor de boca tras dos resultados que bien podrían haber sido distintos. El Alzira perdió por 1-2 siendo superior a l’Eliana y disfrutando de innumerables ocasiones aunque sin puntería. No obstante, en una falta de comunicación entre defensa y portera las visitantes hicieron el 0-1 sin gran esfuerzo.

Tras el descanso, mismo guión. María Giner volvió a desaprovechar una doble ocasión para empatar, si bien en una de ellas la guardameta visitante hizo la parada del partido. Entre tanto, una pérdida de balón propiciaba que las visitantes se pusieran 0-2. Cuatro minutos después Inés Conejero se elevó y con un gran remate hizo el 1-2. Desde lejos lo probó Rosario Íñiguez, a la que se le marchó el esférico cerca del palo y l’Eliana, con fortuna, se marchó con un botín demasiado grande del Venecia.

Al Càrcer se le esfumó la victoria en los últimos minutos contra el Levante C, campeón de liga, y se tuvo que conformar con el empate después de una renta de dos goles. El control de las de Juanpe Martín se tradujo, al filo de la media hora, con un gol de Paula González desde fuera del área. En el segundo tiempo, las de la Vall no bajaron el listón y Vanessa González transformó el 0-2 tras varias paredes. Sin embargo, cuando parecía que el marcador no se iba a mover, las «granotas» consiguieron dos goles (86’ y 92’), el último de penalti, que propiciaron la igualada final.

En Primera, el Castellonense volvió a sacar rédito positivo imponiéndose por 3-5 al Mislata C. Dos goles locales protagonizaron el arranque del partido. Adelantaron líneas las albinegras y empezó la remontada. Iris Mauro remató en el primer palo para recortar distancias; Judit Añó, con una gran volea, puso el empate, y antes del descanso Paula Fons le daba la vuelta al marcador. En el minuto 62 Rocío Saúco –hizo su gol 200 con la entidad- encontró el cuarto asistida por Mauro en un saque de banda. Tras un gol local Cintia Torres sentenció.

En Segunda, Carcaixent y l’Alcúdia se repartieron los puntos en el derbi. El Sollana no empezó de la mejor manera tras encajar dos goles, los únicos del encuentro, del Albaidense antes del descanso. La mejoría de las de Rubén Botella no se tradujo con goles en el segundo tiempo. El Ciutat d’Alzira volvió a ganar como local, esta vez a la Font de la Figuera. Los dobletes de Sara Aparici e Ylenia Esteve en diez minutos anularon cualquier reacción rival. El Alberic venció con superioridad (2-6) al Ciutat de Xàtiva B. El Càrcer B cedió el liderato tras no poder superar al Ràcing Xàtiva (1-3).