La auditoría de Carcaixent revela falta de fiscalización y de inventario

La auditoría realizada por la Sindicatura de Comptes a la gestión del Ayuntamiento de Carcaixent de los ejercicios 2020 y 2021 revela incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en la fiscalización de algunos gastos, en la adjudicación de varios contratos y en la actualización del inventario de bienes y servicios del consistorio.

El órgano auditor de la Generalitat señala que en el año 2020 «no se dieron cuenta al Pleno de las resoluciones del alcalde contrarias a las objeciones de la intervención municipal.Por su lado, la aprobación del presupuesto de 2020 se realizó contraviniendo de manera notoria los plazos establecidos y la entidad no aprobó el presupuesto del ejercicio 2021, circunstancias que representan un incumplimiento relevante de la normativa vigente.

El ayuntamiento no dispone de un inventario actualizado de bienes y derechos, circunstancia que, según destaca la Sindicatura, «supone varios incumplimientos de la normativa vigente, porque no se ha autorizado el inventario, no se realizan las rectificaciones anuales y no se ha remitido en la Generalitat y a la Administración del Estado».

En la contratación del ejercicio 2020 también se detectaron determinados incumplimientos significativos de la normativa aplicable, ya que la adjudicación y aprobación de los contratos le corresponde a la Junta de Gobierno Local y esta tarea la había asumido el alcalde.

El contrato relativo a las obras de construcción de nichos en el cementerio municipal se adjudicó directamente al contratista por medio de la tramitación de emergencia, cuando no se daban los requisitos legales, según ha constatado la Sindicatura de Comptes. Y los informes jurídicos que sirven de base para la aprobación del expediente a través de la tramitación de emergencia «los emitió un funcionario que no es el competente para levantar las objeciones de la intervención municipal», subraya la auditoría.

En el contrato del servicio de ayuda domiciliaria a la dependencia no se ha hallado ningún criterio de adjudicación vinculado con el precio o el coste económico. Y en el contrato de compra de dos vehículos híbridos para la policía local, los criterios de adjudicación «no permiten concluir que se haya seguido un procedimiento objetivo que asegurara los principios de igualdad de trato y no discriminación entre licitadores».

Liquidar el ente del conservatorio tras cederlo al Consell

La Sindicatura de Comptes ha recomendado al Ayuntamiento de Carcaixent liquidar el organismo autónomo del conservatorio Mestre Vert una vez culminada su cesión a la Generalitat,e incluir en la web municipal la ejecución trimestral del presupuesto. También le pide aprobar una fórmula para que las adjudicaciiones aseguren la selección de la mejor oferta y planificar las necesidades de contratación con el fin de evitar tener que recurrir a los contratos menores.