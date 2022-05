El Alzira FS dependerá de sí mismo y de su afición para disputar el «play-off»

Como en casi todos los partidos de la temporada, todo se decide en los instantes finales. La clasificación del Family Cash Alzira FS para el play-off de ascenso a Primera División tendrá que esperar al último partido de liga. Si la semana pasada fue el Peñíscola el que falló no ganando para favorecer a los ribereños, ésta fue el Family el que perdió 3-2 en Ceuta cuando el triunfo le habría dado la clasificación. Para jugar las semifinales del «play-off» el 21 y 28 de mayo, los pupilos de Braulio Correal deberán ganar al descendido Ciudad de Móstoles en el Palau d’Esports el sábado a las 18:30 horas en horario unificado.

El encuentro en la ciudad autónoma empezó con varias intentonas alternas donde Porky respondió bien a los disparos locales. Tras una falta indirecta del Unión África en la línea del área, el Alzira logró el 0-1 por medio de Peloncha, que buscó el segundo un minuto después. Un balón al larguero fue la mejor ocasión de los norteafricanos antes del descanso. Los de Correal ofrecieron, en los primeros veinte minutos de partido, la imagen que se esperaba de ellos: un equipo serio en todas las facetas del juego al que solo le faltó mejor definición en el último pase para transformar su dominio en una mayor ventaja en el electrónico.

A los tres minutos de la segunda parte, Cristian logró el 0-2. La promoción a Primera estaba al alcance de la mano. Pero tres después, redujeron diferencias con un pabellón volcado con su equipo en busca de la remontada. Serra pudo desbaratar una doble ocasión, pero a la siguiente encajó el 2-2. Los ceutíes apretaban incluso con el portero Cabezón en campo contrario. Cristian protagonizó una grandísima ocasión a la media vuelta que habría puesto de nuevo a los alzireños por delante en el marcador. A tres minutos para el final, sin embargo, consumaron la remontada y el Alzira salió con portero jugador para arañar, al menos, un punto. Pedro y Gon no pudieron lograr el empate.

«Bueno, el partido ha sido complicado como lo preveíamos. En la primera parte quizá hemos estado mejor, más seguros atrás e incluso hemos podido adelantarnos en el marcador e irnos con ventaja al descanso. En la segunda mitad, quizá no hemos estado tan dentro, al final esta pista es muy complicada, Ceutí es un equipo muy complicado y la afición también aprieta. Al final han conseguido darle al vuelta y quedarse con los tres puntos», comentó Braulio Correal tras el encuentro, que añadió: «Es cierto que había diferentes variables, pero yo creo que nos tenemos que fijar en nosotros, no en los demás. Ganamos a Calvià, ganamos a Bisontes y ahora tenemos la posibilidad de clasificarnos en el Palau con nuestra gente en el partido ante Móstoles, además, dependiendo de nosotros mismo. No hay que olvidar cuál era el objetivo del club, que está cumplido, evidentemente queremos más, porque es una oportunidad histórica, con nuestra gente cerca».

Todo dependará de la última cita de la temporada, en el Palau d’Esports y con el apoyo de la afición. Con el triunfo el próximo sábado, el Family estará clasificado. Si lograse un empate contra un Ciudad de Móstoles que no gana desde hace 12 encuentros, necesitaría que el Benavente como máximo empatase contra el Antequera para que el supuesto triunfo de El Ejido en Leganés provocase un triple empate que dejaría fuera a los zamoranos. De empatar y que Benavente y los ejidenses ganasen, los ribereños quedarían fuera después de 19 jornadas en «play-off».