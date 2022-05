Compromís empuja fuera del gobierno de Antella al que era alcalde accidental

La ruptura es ya total. Compromís per Antella ha consumado la salida del gobierno local del que fuera alcalde en funciones del pueblo durante más de un año, Antonio Juan. El resto de la legislatura permanecerá como concejal no adscrito y sin competencias, ya que le han revocado las delegaciones.

Esta decisión supone el episodio final de la crisis en la formación nacionalista. El cisma interno en el partido se evidenció, como avanzó Levante-EMV, cuando Compromís precipitó la destitución de Juan como alcalde accidental, cargo que ejercía en sustitución de la socialista Amparo Estarlich, de baja médica. Las desavenencias en el seno de la formación alejaron a Juan de la Compromís per Antella en diciembre, aunque no renunció a su militancia en el partido. Acto seguido, el grupo municipal, compuesto por tres ediles entonces y con el portavoz, Juan Antonio Tovar, a la cabeza, «acordó» su expulsión.

Juan, que obtuvo el cargo de primer teniente de alcalde en virtud del pacto entre Compromís y el PSPV, se encargaba de las áreas de Turismo, Medio Ambiente y Deportes. Después de que sus compañeros de grupo municipal forzasen la retirada de la alcaldía, abogaron por reducir su participación en el gobierno a la mínima expresión. Algo que consideró inaceptable. «El equipo de gobierno me comunicó que se me iban a retirar mis responsabilidades, aunque me planteó que podría quedarme solo con la delegación de Deportes. Yo pensaba, y todavía lo creo así, que no había motivo para quitarme niguna de las áreas», defendió el actual concejal no adscrito. Así las cosas, las delegaciones de Turismo, Deportes y Medio Ambiente han cambiado de manos. A los ediles Juan Antonio Tovar, Francisco Martínez y Salvador Chapí, respectivamente.

Pese a lo ocurrido, los ideales progresistas de Juan, cuestionados durante varios meses por los que por entonces eran sus compañeros de grupo municipal, hacen prever que dará su apoyo a las iniciativas del equipo de gobierno. A fin de cuentas, con ellas se presentó a las elecciones y fraguó un pacto con los socialistas para dirigir el consistorio. «Estoy muy disgustado con los que han sido mis compañeros, claro, pero no voy a hacer más daño del que ya se ha hecho. Lo que quede de legislatura voy a trabajar, como siempre he hecho, por nuestro pueblo y apoyaré al gobierno siempre que plantee propuestas razonables», esgrimió.

Al respecto, la alcaldesa en funciones, Eugenia García, valoró la actitud de Juan y destacó su importancia como figura política. «Es una persona a la que respetamos muchos, él perteneció al PSOE y, en un momento concreto, consideró que su forma de pensar se alineaba mejor con Compromís, pero ha marcado muchas de las líneas que los socialistas hemos seguido hasta ahora. Por el momento, ha estado de nuestro lado en las pocas cuestiones que se han tenido que votar y nos gustaría que continuase así», subrayó García.

Con todo, su apoyo o no será más bien testimonial. PSPV y Compromís suman seis de los nueve ediles de la corporación, por lo que siguen en mayoría. No obstante, de aquí a un año cualquier cosa puede pasar y Juan tiene claro que esto tendrá consecuencias: «Compromís ha dado una imagen muy mala, discutiendo y riñendo no se gana uno la confianza de sus vecinos. Esto pasará factura», augura.