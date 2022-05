Tortajada toca metal en la Eurochallenge de mar

Dos palistas de La Ribera destacaron en la Eurochallenge (Vila Joiosa), una de las pruebas de kayak de mar más prestigiosas del mundo. Vicent Tortajada y Javier Cárcer se clasificaron tercero y cuarto en SS2, respectivamente. El primero, formando pareja con Alejandro Agüera, de Murcia, y el segundo, con Ionel Dumitrescu, de la Pobla de Farnals.

Tortajada, un especialista en aguas tranquilas, con medallas en campeonatos de España y del mundo en categoría veteranos, volvió a subirse al podio en la Eurochallenge, una prueba en la que suele participar desde hace años. En la salida, muy espectacular porque se hacía desde fuera del agua. Tortajada y Agüera no desentonaron y pronto se pusieron entre los primeros. El ritmo era muy alto, pero los especialistas en kayak de mar no podían demostrar su destreza surfeando las olas porque salió un día muy tranquilo. Lo que parecía una ventaja para Tortajada no lo fue, porque el de Sueca confiaba en su compañero, un gran surfeador, que era el que marcaba el ritmo del K-2, pero que no tiene el ritmo de Tortajada en una prueba tan larga y sin olas, como sucede en las regatas de aguas tranquilas en río o pantano. Aun así, hacia el kilómetro 8 iban cómodamente situados en la segunda posición, detrás del SS2 de Marcos Climent y Jorge Cortijo. A partir del ecuador de carrera, los primeros se fueron alejando y en los dos últimos kilómetros fueron rebasados por los terceros, los hermanos Carlos y Gonzalo García Arráez. En meta, bronce para Tortajada y Agüera, con un tiempo de 1:17:33, a poco más de tres minutos de los ganadores y a tan solo 19 segundos de la plata. En cuarta posición llegaron Javier Cárcel (de Antella) y su compañero Ionel Dumitrescu, con un tiempo de 1:22:21.