Una lista llega al final en Alcàntera tras el 9 a 0 del PSOE

Resulta extraordinario que la persona que cierra una lista electoral pueda convertirse en concejal aunque, sin salir de la Ribera, existe en este mandato otro precedente en Alcàntera de Xúquer. Las circunstancias son diferentes ya que el PSOE copó los nueve escaños de la corporación -el PP había presentado una lista de cuneros- y una primera renuncia obligó a mirar a los suplentes. En julio de 2021, la dimisión de un segundo concejal por motivos laborales provocó que se ofreciera el acta hasta el cuarto y último suplente. «Me dijo que si no era preciso mejor no entraba», relató ayer el alcalde, Julio García. Finalmente no se ha cubierto ese escaño vacante.