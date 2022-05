El Castellonense será el único club ribereño que luche por subir a Tercera

La UD Castellonense será el representante ribereño en el play-off de ascenso a Tercera División. Como se preveía, la última jornada fue apasionante. El Aldaia fue finalmente el campeón a costa del otro aspirante, el Carcaixent, al que ganó 2-0 y dejó fuera del play-off. El conjunto de Xesco Ortiz llegaba al Jaume Ortí con las importantes bajas de Edu López, Cristian Castells y Vicent Andrés y se vio con un penalti en contra a los quince minutos que marraron. Finalmente, los de l’Horta Oest se pusieron por delante en el 63 con otro penalti y la expulsión del meta Camilo. Tres minutos después también se expulsó al central Fran Aliaga. El segundo llegó en el 95 con el 12.º tanto de Fran Pescador.

Por su parte, el Castellonense ya tomó la delantera ante el Alcàsser a los diez minutos con el gol de Chris en propia, si bien no sería hasta el 70 cuando Alberto López logró el segundo y Jonny el 0-3 en el 86. El 2.º puesto de los albinegros le daba alguna opción de jugar contra otro segundo pero el sorteo no le fue benévolo. Su rival será el campeón del grupo 4, el CF Gandia que visitará el Antonio Escuriet el sábado a las 19 h. y tendrá la ventaja de jugar la vuelta en el Guillermo Olagüe. En caso de superar las semifinales los de Iñaki Rodríguez se enfrentarán al ganador del Buñol-Vall d’Uixó, también con el factor campo en contra.

L’Alcúdia acaba la liga en una digna 4.ª posición al empatar en Paiporta. Los rojiblancos se adelantaron en el 12 (Álex) pero recibieron el empate a uno en el 61. Séptimo ha concluido un Alberic que no empezó nada bien la temporada con una victoria en diez partidos y seis derrotas seguidas. Con la llegada de Carlos Romeu el equipo reaccionó y enganchó una racha de once partidos de liga invicto que le sacó paulatinamente del descenso a una cómoda posición. En el último encuentro perdió 1-0 contra el descendido Alaquàs i Walter que necesitaba los tres puntos y el pinchazo de otro 13r clasificado para salvarse. El Alginet protagonizó en Quart de Poblet el partido más entretenido de la jornada y tal vez de la temporada. Con la tranquilidad de que ambos equipos no se jugaban nada ofrecieron un recital de goles (5-3). Nohales marcó el 2-1 en el 35 y empató al filo del descanso. El joven de 22 años marcó el 4-3 en el 82 con el que sumaba 19 tantos, solo uno desde los once metros. Una buena racha de ocho victorias en doce partidos les permitió respirar buena parte de la temporada. Sin embargo, otra racha de una victoria en nueve jornadas pudieron hacer peligrar la permanencia. Con el único triunfo del último tercio de liga, 3-2 al Enguera, ya confirmaron la continuidad en Preferente.

En el grupo 4, los dos equipos ribereños ganaron. El Sueca por un espectacular 2-5 en la Font d’en Carròs. Alexandre y Jesús pusieron por delante a los arroceros a los once minutos. Miguel logró el 1-3 en las postrimerías del primer acto. Jesús consiguió dos tantos más y suma 16 goles esta temporada, 44 en las últimas tres campañas en el Sueca. El conjunto de Edu Palomares «Tomaca» -que ha anunciado su renovación- ha finalizado quinto, a solo dos puntos del Ontinyent y tres del Tavernes. El Ràcing d’Algemesí ganó 2-1 al también descendido Contestano con dos tantos de Leonel.