El Alzira FS busca repetir el resultado de liga para hacer historia ante el Antequera

El Family Cash Alzira FS quiere seguir haciendo historia. Su presencia en la fase de promoción a Primera División es, ya de por sí, el mayor éxito que ha alcanzado jamás el club. Pero no se conforma con eso. El conjunto que dirige Braulio Correal recibe esta tarde (18:30 horas) en el Palau d’Esports al UMA Antequera en la primera semifinal de los ‘play-off’. El club confía en lograr la mejor entrada de la temporada al ser uno de los partidos más atractivos de fútbol sala que se puede disfrutar en muchos kilómetros a la redonda.

Una de las mejores bazas para los ribereños ante el desafío de esta tarde es que no parten como favoritos. Esa presión no les corresponde. El Antequera se ha ganado a pulso ser considerado el equipo ascensor del fútbol sala español, por lo que tiene experiencia no solo en la máxima categoría sino también en fases de ascenso. A ello se suma la conquista, el pasado fin de semana, de la Copa del Rey, un éxito que le supondrá una inyección de moral extra.

Aunque que el Alzira FS no parta como favorito, sabrá jugar muy bien sus cartas. Es cierto que para un club tan humilde, el mero hecho de disputar la promoción de ascenso a Primera es ya de por sí un premio. Y un reconocimiento al trabajo bien hecho por parte de la directiva, el cuerpo técnico y la plantilla. Pero quien conozca a Correal lo suficiente sabe que él y los suyos van a salir a buscar la victoria arropados por su afición.

Precisamente, como ya hicieran en el partido de ida de la temporada regular. En un día tan señalado como el 9 de octubre, el doblete del capitán, José Carlos, y los goles de Rafa Ara y Pedro García sirvieron para ganar por un ajustado 4-3 a los andaluces. En marzo y en Málaga, sendos conjuntos se repartieron los puntos tras un empate a 3.

Antes de tan esperada cita, el club ha organizado, en colaboración con la falla Doctor Ferran, una completa jornada para animar a los suyos desde esta mañana. Habrá música, paella, actividades y talleres infantiles y juegos deportivos. Además, durante todo el día se desarrollará el Congreso FFCV de Futsal organizado por la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana en el Círculo Alzireño La Gallera.