La Diputació descarta la variante y propone una ronda en Favara

La Diputació de València ha renunciado a construir una variante en que alivie el tráfico que, particularmente el verano, todavía atraviesa el casco urbano de Favara para dirigirse a las playas de Cullera, y ha propuesto habilitar una ronda que desvie la carretera comarcal CV-510 por la periferia del municipio, justo en paralelo al ramal de acceso a la autopista que conectaría con la rotonda que enlaza con la AP-7 que fue construida recientemente por el ministerio. Esa solución no gusta al gobierno municipal, aunque estaría dispuesto a valorarla «si no existe otra opción y si los grupos políticos municipales consensuan cómo se construye y quién paga el coste de las expropiaciones, porque el ayuntamiento no dispone de fondos para asumir ese gasto», según detalló ayer la alcaldesa, Oro Azorín.

El diputado responsable del Àrea de Infraestructuras y Carreteras, Rafa García, considera que la ronda planteada por la diputación «es la mejor opción para reducir la peligrosidad de la travesía de Favara, un punto en el que no se dan los requisitos para construir una variante». «Nuestra intención es priorizar la seguridad de los peatones y para ello la propuesta de los técnicos consiste en completar la ronda urbana para sacar parte del tráfico hacia la nueva rotonda construida por el ministerio», concreta el responsable provincial. Rafa García mantuvo el martes un encuentro telemático con el Ayuntamiento de Favara, en el que participaron la alcaldesa y la concejala de Urbanismo, Isabel Borrás, así como técnicos de Carreteras de la Diputación. Durante la reunión, los representantes provinciales explicaron a las responsables del consistorio que resulta «muy complicada la construcción de una variante al no darse las condiciones para acometer este tipo de actuación en la travesía de Favara, lo que no impide activar otros proyectos que resuelvan el problema existente». La diputación y el Ayuntamiento de Favara consensuaron trabajos de pacificación del tráfico en la carretera comarcal CV-510 que se ejecutaron en 2018. A principios de 2020, la corporación provincial pactó con el ayuntamiento y el ministerio la ronda urbana que debía conectar con la rotonda de enlace a la autovía, pero un año después el consistorio se opuso a la propuesta de la diputación y la corporación provincial procedió a paralizar la actuación en espera de consensuar un nuevo proyecto que ahora está en fase de estudio. El proyecto que estudian los técnicos de la diputación incluye una importante novedad respecto a la propuesta inicial, que es la reconfiguración del entramado de calles que bordean Favara hasta la rotonda con la AP-7, con el fin de separar el tráfico de vehículos de paso que se dirigen hacia Cullera del trasiego callejero de vechículos que solo pretenden acceder a sus viviendas del pueblo. «Con esta medida se evitarían los cruces de peatones y, por tanto, siniestros como el que costó la vida a una persona en abril de este mismo año, pese a que el paso peatonal estaba debidamente señalizado», destaca la diputación. Además, el responsable provincial de Infraestructuras señala que la rotonda construida por el ministerio «se ejecutó con un mayor diámetro del previsto inicialmente para alojar en las mejores condiciones la conexión con la ronda urbana planteada por la diputación». La intención es «planificar la actuación más idónea y efectiva para mejorar la seguridad en la travesía, que podría ser de una sola dirección, y dar respuesta al problema que reivindican desde el ayuntamiento», concluye el responsable de Carreteras.