Braulio Correal: «De cara a la próxima temporada nos vamos a exigir todavía más»

El entrenador del Family Cash Alzira FS, Braulio Correal, todavía no se ha marchado de vacaciones pese a que los suyos se despidieron de la competición hace ya dos semanas. El éxito logrado al disputar la promoción de ascenso a Primera no se entendería sin una planificación previa estudiada al milímetro. Y en esa fase se encuentra sumergido. El mensaje a la afición es claro: «De cara a la próxima temporada vamos a autoexigirnos todavía más».

Correal reconoce a Levante-EMV que, a nivel de plantilla, cabe esperar pocos cambios: «Nuestro proyecto se basa en dar cada vez un pasito más, por eso el año que viene queremos entrenar cuatro días. Los jugadores han hecho una gran temporada y eso hay que reconocérselo. Vamos a intentar mantener el bloque, salvo dos o tres variaciones que serán obligadas, para aprovechar la experiencia adquirida este año, tenemos unos cimientos muy sólidos. Vamos a partir de un punto inicial más alto que la campaña pasada y ahora debemos seguir avanzando», expone.

Lo que no quiere decir, ni mucho menos, que se vea en la cima del Everest. Correal siempre tiene los pies en el suelo. «Debemos trabajar desde la humildad. De Primera División bajan Burela y Zaragoza, que serán proyectos que quieran recuperar la categoría. Le sumamos Peñíscola, que también va a aspirar a subir. También tenemos otros como El Ejido, Ceuta… Vamos a tener el privilegio de que nos visiten auténticos equipazos en el Palau», asegura el técnico, que añade a continuación: «Si hacemos ese análisis y somos realistas, deberíamos posicionarnos en mitad de tabla. Eso no quiere decir que debamos dejar de ver las cosas con optimismo porque sabemos que con una mezcla adecuada de ambición, trabajo, análisis audiovisual, autocrítica y el apoyo de la afición podemos volver a dar más de lo que en un principio cabría esperar, como ha ocurrido esta temporada».

Crecer en todas las parcelas

Y aunque buena parte de los elogios recaen en Correal, él reparte méritos: «Tengo la suerte de estar rodeado de gente muy bien preparada, incluso diría que cada uno en su puesto es mucho mejor que yo. Trabajamos día a día en que el club crezca en todas sus parcelas, es muy importante que tengamos a niños y niñas a los que inculcamos una serie de valores para que crezcan en lo deportivo y en lo personal; también para que tengan una manera de pensar y cultura sobre lo que implica formar parte de este club y representar a esta ciudad. Estamos muy ilusionados también con la sección femenina, que esperamos poder ampliar», manifiesta. Por supuesto, no se olvida de sus jugadores, e insiste: «Todos los jugadores y el cuerpo técnico han dado mucho más de lo que cabría esperar inicialmente. Otro de los méritos de esta plantilla es haber logrado este éxito pese a tener fuera obligaciones laborales y solo poder entrenar tres veces por semana. Cada integrante de este club tiene un compromiso brutal y, por ello, hemos sacado rendimiento a cada minuto de cada sesión. Esta temporada tiene más mérito, si cabe, por haber llegado hasta donde lo hemos hecho en una categoría que todos los entendidos coinciden que era de los más difíciles en cuanto a calidad de equipos en muchos años».

No hay nada que se le pueda reprochar a la temporada del Family Cash Alzira FS. Y su entrenador lo sabe. Solo tiene elogios para cada integrante del club, que logró que un equipo llamado a luchar por la salvación y, en el mejor de los casos, a asentarse en la media tabla, acabase entre los cinco mejores. Un hecho histórico para un conjunto que, no hace demasiado, vagaba en la Tercera División, sin demasiadas aspiraciones. Dos ascensos y la consolidación del proyecto en la segunda categoría nacional avalan la gestión de la directiva y el trabajo de cuerpo técnico y jugadores.

«La temporada ha sido muy larga, con 34 jornadas. Además, pasamos por primera vez en la historia a la segunda ronda de la Copa del Rey y trajimos a un equipo de Primera como el Cartagena al Palau», comenta al respecto Braulio Correal, que añade: «Los objetivos se construyeron poco a poco partiendo de la permanencia. Pese a haber tenido algunos altibajos, creo que en líneas generales ha reinado la regularidad. Esa ha sido una de las claves para no sufrir por la permanencia y que nos ha permitido alcanzar el bloque de arriba. Pese a haber hecho fichajes muy interesantes».

La confección de la plantillas clave. Optimizar los recursos, para clubes humildes, es una necesidad. Y el Family Cash fue capaz de incorporar a jugadores con experiencia en Primera División a otros que han dado la talla en Segunda y que, de no tener compromisos laborales y poder dedicarse exclusivamente al fútbol sala estarían en la máxima categoría. Pero más allá de las individualidades, muchas veces necesarias para desatascar partidos o lograr gestas épocas, lo importante es el grupo y las sinergias generadas en él. Correal destaca, precisamente, que hasta el último integrante de la plantilla ha ofrecido el rendimiento que cabe esperar sobre el parqué. «Hemos tenido lesiones de cierta duración, ausencias por temas laborales, pero hemos confiado mucho en todos los jugadores. Hay gente que ha participado menos, pero ha aportado al grupo, incluso anotando goles importantes. Es el caso de Parreño, que nos dio la victoria ante el Peñíscola. En ese mismo día, Maseres, un juvenil, nos dio un gran partido».

Cómo se construye un sueño

Correal destaca la implicación y aportación de todos los jugadores en cada minuto jugado

R.S. Alzira

Braulio Correal tiene una imagen que no se saca de la mente. «La eliminatoria ante Antequera todavía me genera muchas sensaciones», asegura el técnico del Family, que añade: «Me pareció un momento increíble, que guardaré para el recuerdo porque me pone los pelos de punta, cuando salimos a pista allí y teníamos a más de cien personas con la bufanda con el mensaje ‘Som de play off’ en alto. Creo que es de destacar la capacidad que hemos tenido de generar ilusión en la afición. Y con esa ilusión del principante superamos la experiencia del veterano, primero, en el Palau».

Capacidad para generar ilusión en el aficionado