PP y Units cambian de criterio y se oponen a lamacroplanta fotovoltaica

Las tornas han cambiado. Los partidos de Carcaixent en la oposición han escuchado el creciente número de voces que han mostrado su rechazo a la instalación de dos macroplantas fotovoltaicas en plena montaña y en el último pleno se unieron al gobierno local para dar respaldo a una propuesta del colectivo Salvem el Realenc en la que se manifiesta la disconformidad de la población con los proyectos.

El pleno, por tanto, hizo suyo el rechazo que este colectivo ciudadano ha manifestado de forma reiterada en los últimos meses. El ayuntamiento se posicionó de forma unánime contra la instalación de las dos macroplantas solares que se proyectan sobre el Realenc e instó a la Generalitat que garantice la restauración forestal y limite toda actividad que sea incompatible con la regeneración de la vegetación. No en balde, la montaña de Carcaixent sufrió hace seis años un incendio de gigantescas proporciones.

El tema, como reconoció la concejala del Partido Popular Carolina Almiñana, ha sido «muy controvertido». Al alcalde, Paco Salom, le costó una reprobación pública por parte del pleno, en el que la oposición es mayoritaria, ya que se consideraba que se había extralimitado en sus funciones. Almiñana buscó restarle hierro al asunto y apeló al consenso conseguido: «Nos podemos sentir orgullosos por tener una postura conjunta que refleje el sentido del pueblo, aunque somos conscientes de que es una cuestión que no depende de nosotros».

Salom no encajó bien las muestras de cordialidad y rebatió a Almiñana, a la que recriminó que la propuesta presentada por el colectivo se enmendara. «Apoyamos esta moción mutilada, que es negacionista y sin argumentos, ya que se ha dejado solo la parte resolutiva. La Administración no puede fomentar la arbitrariedad, debe posicionarse a favor o en contra de algo con argumentos; no vale un sí o un no. Es perfecto que nos manifestemos contrarios a las macroplantas, pero hemos perdido una oportunidad para mostrar nuestro rechazo con criterios técnicos», comentó el alcalde sobre la negativa de la oposición a la hora de pronunciarse sobre el tema en el momento en el que se podían presentar alegaciones a los proyectos. Asimismo, añadió: «Aquello no debe olvidarse. Es cierto que la decisión final no dependerá de este ayuntamiento, pero como parte afectada, y en representación de la ciudadanía, perdimos una gran oportunidad».

Comunidad energética local

Acto seguido, la concejala de Units Per Carcaixent Ana Calatayud pidió a Salom «no poner más el dedo en la llaga» y la popular Almiñana insistió en esa misma idea: «Lo importante es que, independientemente de lo que digan los informes técnicos, el pueblo no quiere ni una placa fotovoltaica en la montaña», zanjó.

Paralelamente, el consistorio también aprobó una segunda moción, también por unanimidad, del colectivo Salvem el Realenc en la que se proponía la creación de una comunidad energética local que ayude a promover el autoconsumo energético y, por ende, permita reducir el elevado coste de la factura de la luz.