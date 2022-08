El Xúquer se convierte en el río más frío con la suelta de agua de Tous

El agua que baja por el Xúquer está más fría que nunca con temperaturas a su paso por Sumacàrcer (18,5 º C) inferiores a las que presentan el río Escalona en Bicorp (22,1 º C), el Sellent en Càrcer (22,8º C) o el Albaida en Castelló (26,1 º). La advertencia la realizó ayer el colectivo ecologista Xúquer Viu al dar cuenta de la reunión mantenida con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a la que trasladó su queja por esta disminución «artificial» de la temperatura del río como consecuencia de las sueltas que se realizan desde Tous con el objetivo precisamente de reducir la temperatura del agua y evitar el deterioro de los ecosistemas acuáticos.

Xúquer Viu, no obstante, considera que este cambio artificial de la temperatura del agua no solo puede ser perjudicial para la evolución del ecosistema, ya que puede llegar a alterar los ciclos reproductivos que suelen estar vinculados a la temperatura del agua, sino que además va en detrimento de la recuperación del uso del río por parte de los ciudadanos. La plataforma conservacionista recuerda que acaba de celebrar la jornada anual que reivindica que las aguas del río sean aptas para el baño y ahora reclama «que se mantenga la temperatura natural del río y no sufra alteraciones artificiales que impiden el baño». El colectivo se reunió días atrás con representantes de la CHJ, que explicaron los motivos de esta práctica y se comprometieron a estudiar la posibilidad de tomar agua de una cota menos profunda para moderar la temperatura, si bien auguraron que el cambio sería mínimo. Xúquer Viu reclama soluciones para que el agua del río sea «la natural y no más baja por causas artificiales».