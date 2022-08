Sueca: crònica d’una obertura anunciada

Són moltes les ocasions en que el GM Compromís per Sueca ha preguntat als plenaris per la possible obertura de la mítica discoteca Chocolate. Des d’alcaldia (PSOE), Urbanisme (PP) i Seguretat Ciutadana (CS- cap de llista al PP en 2015) ens han negat en redó que això poguera passar.

Però només cal passar per davant de la discoteca per a comprovar que està rehabilitada, pintada blanc nuclear i rotulada, conservant el nom que duia quan formava part de la «Ruta del Bakalao». I és que, este govern «singular» es capaç de fer realitat allò que, fins i tot ells mateix asseguren que mai podrà passar, com per exemple que governen junts.

En el plenari del 4 d’agost volíem informació sobre les sessions de discoteca que s’havien celebrat al passat mes de juliol i que el regidor de Seguretat Ciutadana (Sr. Ramírez) ens donara explicacions sobre els expedients oberts a tal efecte. A l’hora de parlar del tema ens adonem que el regidor havia abandonat el plenari un moment abans i ja no pensava tornar. Però no ens quedarem sense resposta ja que el portaveu del PP, volgué ixir en defensa del seu company i a la pregunta de quines conseqüències podria tindre la discoteca per obrir sense permís, la resposta va ser:

«Vostè sense permís pot pegar una bufetada a altra persona? Sí que pot, veritat? Ja li vindran les sancions per l’acte que ha fet, quan més bufetades,...» ( Sr. Ribera).

Nosaltres ens quedarem sorpresos amb l’exemple amb el que ens va il·lustrar el Sr. Ribera, una comparació totalment fora de lloc i inapropiada.

En fi que la realitat és la que és, que este govern de PSOE-PP no sabem si s’ha ficat de perfil davant l’obertura de Chocolate o ha ficat l’altra galta per a que li peguen l’altra bufetada. No sabem si darrere de la crònica d’esta obertura anunciada hi ha alguna cosa més fosca que la nit. Un misteri que amb el temps deixarà de ser-ho i es convertirà en una evidència.

Sols ens queda esperar i que la veïna discoteca Puzzle prenga nota del camí que ha de recórrer per a tornar a vore-la oberta en breu.