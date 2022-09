La campaña agrícola más «desastrosa»

El 80 % de la producción de cítricos de la Cooperativa Hortofrutícola de Alzira (Alzicoop) acabó la pasada campaña en la industria como consecuencia principalmente de las plagas y, en particular de la negrilla, pero la fruta de calidad tampoco alcanzó un precio que se pudiera considerar aceptable. La fotografía del «completo desastre» que supuso la última campaña la realizó el presidente de Alzicoop, Paco Clari, en la asamblea extraordinaria de la sección hortofrutícola celebrada el martes para aprobar las normas de la nueva temporada.

«Los agricultores más veteranos confirman que lo que ha pasado este año no lo habían visto nunca, ha sido la peor campaña que han conocido», señaló Clari, mientras advertía de que esta situación de bajos precios ha afectado tanto a los agricultores que están en cooperativas como a los independientes. El presidente de la entidad, con todo, lanzó un mensaje de optimismo de cara a la nueva campaña al considerar que ante la merma de producción que se augura el precio de la fruta debería mejorar. «En la Ribera se considera que habrá un 40 o un 50 % menos de cosecha y, en teoría, debe valer más, falta ver qué está dispuesto a pagar el mercado y cómo se desarrolla», señaló.

«La naranja no tenía precio»

Clari cifró entre 7 y 8 millones de kilos la producción estimada por la cooperativa para el próximo año frente a los 14 millones de la última campaña, de los que 9,5 eran de cítricos y los otros 4,5 de caqui. A la espera de una mejora que alivie la economía de los agricultores, la realidad de la última campaña resulta frustrante.

«De las navelinas a las valencias no ha habido ninguna variedad que valiera dinero, ni siquiera se ha pagado la fruta de calidad, no tenía precio, y la gran mayoría de la producción de cítricos ha ido a la industria, sobre todo por la negrilla, lo que representa una ruina total porque tienes que pagar la recogida, el transporte y la Seguridad Social y al pobre socio no le queda absolutamente nada», detalló Clari, quien señaló a modo de ejemplo que, en el caso de una variedad de segunda temporada como la Valencia, «acabaron comprando solo las buenas, buenas, y se han pagado entre 1,20 y 1,40 €/arroba cuando solo con pagar la luz del motor para regar los costes se han disparado», advirtió. «La consecuencia es el abandono de tierras, solo hace falta dar una vuelta por el término municipal para comprobarlo porque la gente no puede resistir», indicó.

El presidente de Alzicoop detalló además que el precio de la industria varía mucho en función de la oferta y la demanda y que dada la gran cantidad de fruta que no se ha podido comercializar «los precios también han sido muy bajos y ha habido momentos que no valía la pena ni recoger la naranja».

«Si tiras un 80 % a la industria las liquidaciones no pueden ser más que desastrosas, pero lo que has comercializado también ha resultado un desastre», señaló Clari como valoración final -los resultados del caqui tampoco han sido buenos-, si bien mostró la esperanza de que la próxima campaña se puedan alcanzar mejores precios aunque sólo sea por la reducción de la oferta.