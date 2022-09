Benimodo: cultura I Concòrdia

Benimodo, la localitat que tinc la sort de presidir des de l’alcaldia, ha vixcut el lliurament dels guardons de la vintena edició dels Premis Literaris Vicent Andrés Estellés de Poesia i Narrativa Curta en Valencià. Un esdeveniment que concentra el més nodrit dels autors i autores joves de la comarca riberenca, en un acte que, a més a més, ja suposa una fita inigualable d’unió de la cultura valenciana. Moltes són les persones que al llarg d’estes vint edicions han fet grans els premis i moltes les autoritats polítiques, empresarials o culturals que han possibilitat, amb la seua presència, que es donaren a conèixer. Però sense la participació dels més de 1.250 alumnes dels instituts de la Ribera que han participat ja des de la represa dels premis seria impossible entendre la magnitud del que s’ha aconseguit. Hui Benimodo és capital cultural per als i les joves.

Benimodo està disposat a organitzar aquests premis vint anys més. La maquinària cultural de Benimodo està molt engreixada. Un poble de 2.273 habitants que és capaç de convocar tres concursos per a joves ja totalment consolidats i amb gran acceptació i nivell. Als Premis Literaris Vicent Andrés Estellés se’ls sumen altres com el Concurs Nacional de Piano Gabriel Teruel i el Concurs Nacional de Trompeta Valeriano Machí.

Un entramat cultural d’un poble xicotet que està dins del circuit Culturats i, a més, programa a l’any prop de setanta esdeveniments culturals. Una maquinària cultural perfectament arrodonida que publica llibres d’interès històric i de recuperació de tradicions del nostre municipi i participa i ajuda en l’edició i publicació de treballs dels escriptors locals. I, ara, donarà suport a la recentment creada per la Generalitat «Aula Didàctica de Cultura Contemporània Didín Puig, democràcia, història i feminisme», que té la seua seu a Benimodo, gràcies a la iniciativa de la Directora General d’Innovació Educativa, Reis Gallego Perales. Serà punt de trobada de tot l’alumnat del territori valencià que ho desitge. Els professors designats per la Conselleria d’Educació per a la seua posada en marxa són Natxo Escandell i María Asunción Niclós. Sens dubte, material hi ha més que suficient i el seu treball serà ardu, perquè la vida, treball i la dimensió que està aconseguint Didín donen per a molt.

Benimodo va a continuar amb una aposta ferma per la cultura en totes les seues vessants, va a continuar mantenint un alt ritme de revolucions en la seua estructura cultural i va a seguir amb la fulla de ruta ja marcada per els personatges de referència, cas de Didín Puig o Vicent Andrés Estellés, a més d’altres com Rafael Armengol. Esta comarca és exemple de treball en comú perquè hem oblidat els personalismes de fa anys i solem anar tots els pobles de la mà per a afrontar problemes que són comuns. Pregue als polítics, docents, alumnat, càrrecs d’associacions i riberencs i riberenques que seguim apostant per la concòrdia, que continuem unint sinèrgies per a construir en positiu i continuem treballant per a millorar la nostra societat junts i units. De la mà de la cultura.