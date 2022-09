El avance del mar amenaza con derribar un centenar de casas

«Cada vez que llega un temporal rezo todo lo que no está escrito para que no se produzcan daños en mi casa. En la borrasca Gloria me tuve que ir a la vivienda de mi hermana por miedo». Carmen Palomares vive los 365 días del año en l’Estany de Cullera, una de las zonas afectadas por la regresión del mar. Reconoce que la situación en el litoral cada vez es más grave. «Soportamos los temporales como podemos. Hemos tenido que construir con nuestro dinero escolleras particulares para que no entre el agua a las viviendas», señala.

La vecina pertenece a la asociación «Veïns de l’Estany», que agrupa a los afectados. María José Bohigues, vecina y presidenta de la asociación, indica que «cuando hay un temporal, el agua llega a las casas y, a veces, los seguros no se hacen cargo. Antes había 40 metros de arena, ahora hay zonas que no llega a los cinco». La modificación de la Ley de Costas podría comportar allí el derribo de treinta viviendas. «No estamos dispuestos a que nos expropien. Hay que actuar de manera urgente», reivindica Bohigues. El vecindario espera que se apruebe el proyecto del Marenyet-Estany, que contempla tres espigones de 280 metros que evitarían la regresión. «Está paralizado, pero es la única solución factible», destaca la presidenta. La situación también afecta al sector turístico. «Hosteleros y comerciantes están preocupados. Si no hay playa, no hay turismo», tercia José Morgan, coordinador de la plataforma «Per la platja d’El Perelló», donde aplicar la legislación supondría el derribo de un 30% de las viviendas. Los vecinos reclaman «actuaciones urgentes con una estrategia común para proteger el litoral». «Los temporales se van a repetir. No podemos esperar a que todos abandonen sus viviendas», denuncia Morgan, que reivindica que «hay que defender la naturaleza, pero también nuestros derechos». Los muros de contención han impedido la entrada del agua en las viviendas durante los temporales. «En la última Dana, los muros cayeron. Las casas todavía no se han visto afectadas por el agua, pero podría pasar en unos años», reivindica Morgan. Cerca de 25 viviendas ubicadas en la zona de El Brosquil, en Cullera, también sufren estas consecuencias. «Los temporales cada vez se llevan más arena», explica el vecino Jose Manuel Moya. Algunas casas han pasado a formar parte del dominio público por la modificación de la Ley de Costas. «Estamos vendidos. Yo no he firmado la concesión, por lo que mi casa sería una de las que desaparecería», denuncia. «Estamos pagando una hipoteca y, al ser de dominio público, no podemos vender las casas o tenemos que hacerlo a un precio muy inferior al de mercado», recalca el vecino. Moya denuncia la falta de implicación del ayuntamiento. «No existimos porque aquí el turismo no viene. Sabemos que los proyectos cuestan dinero, pero deben invertir», concluye.