Alzira planea un cierre hidráulico que evite inundaciones de los barrancos

Mulet basa su exposición en un plan de alternativas para reducir el riesgo de inundaciones en Alzira que también plantea actuaciones en los barrancos de Barxeta y la Murta y que, según explicó ayer el alcalde, Diego Gómez, parte de los estudios que el ayuntamiento encargó a los ingenieros Joan Marco y Vicente Bellver que, incidió, están “muy correlacionados” con el redactado por la empresa Typsa por encargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Gómez indicó que la CHJ considera que el cierre hidráulico “es importante para evitar que entre el agua por la calle Gandia” y recordó que la rotonda es el punto más bajo por el que desborda el canal cuando no puede desaguar.

La respuesta del Gobierno a las preguntas de Mulet no es mucho más concreta que la ofreció al senador valenciano en una interpelación, ya que se limita a señalar que en la relación de actuaciones que se plantan hay algunas que no son competencia de la CHJ, “por lo que será necesario instrumentarlas mediante la colaboración con otras Administraciones” o que la implicación de la CHJ en la resolución de este problema “es total” y que es el organismo que dirige los trabajos del estudio que está proponiendo soluciones técnicas.

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, advirtió ayer de que si el Ministerio para la Transición Ecológica no asigna fondos las propuestas para solventar los problemas de inundabilidad de Alzira quedarán “en agua de borrajas” y retó al resto de partidos políticos a que se impliquen en un busca de una solución “a un problema que se arrastra desde hace 40 años” y que, aunque la amenaza principal ya no proceda del río, persiste. “No es una cuestión que se pueda demorar más, llegará la conmemoración del 40 aniversario de la pantanada y se les llenará la boca pero yo querría saber qué están haciendo los otros partidos por solucionar este problema. Nosotros tenemos solo un diputado y un senador, si todos trabajaran como nosotros...”, señaló Gómez, mientras recordaba que es el momento de elaborar los presupuestos del próximo año y que el gobierno municipal ya ha pedido a la Generlaitat que contemple la actuación ene l barranco de la Casella. “Compromís y este equipo de gobierno está haciendo todo lo posible para que se visualice que hay un problema al que no se ha dado solución en 40 años, pero al final es una cuestión de que sea una prioridad para todos, no solo de Compromís y de este alcalde”, indicó, mientras defendía que la actual coalición municipal “es la única que ha hecho algo para salvaguardar Alzira con el canal interceptor”.