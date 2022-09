La regional femenina pierde al Alzira B, Almussafes, Ciutat d’Alzira, Carcaixent y L’Alcúdia

La regional femenina da el pistoletazo de salida a la temporada con distintas novedades en 1.ª y 2.ª. La pasada campaña hasta nueve equipos representaron a la comarca en ambas categorías, sin embargo, ahora solamente lo harán seis: Castellonense, Sollana y Càrcer B en 1.ª y Algemesí, Benifaió y Alberic en 2.ª. Alzira B, Almussafes, Ciutat d’Alzira, Carcaixent y L’Alcúdia no han salido a competir, mientras que Benifaió y Algemesí inician su andadura desde cero.

Primera regional

El Castellonense, un equipo ya veterano en la categoría, iniciará la quinta temporada en 1.ª con algunas novedades tras la quinta posición de la temporada anterior. Nunca ha sufrido para salvarse tras su ascenso en 2018 y paso a paso ha ido creciendo. Sergio Mesa, ex técnico del Alzira, se ha hecho con las riendas del equipo blanquinegro: “Intentaremos hacer un buen trabajo y que el equipo tenga una identidad propia. Plasmar lo que un entrenador nuevo quiere no siempre resulta fácil”, expone el nuevo entrenador que estará acompañado de un preparador físico. Para Mesa es ventajoso contar con “un grupo ya hecho” y no esconde las ganas de superar los números pasados: “Daremos la guerra necesaria para poder mejorar el registro de la pasada temporada”. En cuanto a la plantilla, María Nicolás y Nora Vidal no seguirán, sí lo harán las sempiternas Rocío Saúco, Paula Fons, Bea Mira, Inma García, Laura Soler, Shakira López o Cristina Gimeno, entre otras. Patricia Poveda, Meritxell Martínez, Inés Conejero, Jenny Blasco o Bárbara Montoya son algunas de las nuevas caras procedentes del Alzira. Otras como Sandra Colomer y Oreto Cervera regresan al club tras años de ausencia.

El Sollana iniciará su primera etapa en 1.ª tras un ascenso administrativo que conoció hace muy pocas semanas. Marina González y Víctor Rustarazo se encargarán de pilotar la nave blanquiazul con un reparto equitativo del trabajo. El cuerpo técnico, respecto a la temporada pasada, ha cambiado aspectos como “el tiempo, los días de entrenamiento y los objetivos tácticos” en el camino de buscar ser “competitivas y una piña”. Para González no hay dudas: “Estamos seguras de que vamos a competir, ese es el objetivo, disfrutar compitiendo cada fin de semana de manera sana y en equipo”. Las buenas sensaciones de la pretemporada confirman el haber alcanzado un plus “en los principios tácticos y técnicos”, asegura la preparadora, que se muestra contenta con las seis incorporaciones que han paliado siete bajas.

El filial del Càrcer también conquistó el ascenso aceptando una propuesta federativa tras finalizar en tercera posición en su segunda campaña en 2.ª. Con la no continuidad de Paula González es Ángel Cabello el que ha llegado al banco del José Sirera después de su paso por el Alzira B. Cabello tendrá la misión de “consolidar al equipo en la categoría” compitiendo en un grupo que define como “competitivo y exigente”. Más allá de intentar estar lo más arriba posible en la tabla, el técnico tiene claro que la principal misión es “formar a las jugadoras jóvenes para dar el salto a la primera plantilla cuando sea necesario”. Pese a la continuidad de jugadoras como Almu Sancho, Amaya Moreno, Alba Ruiz o Àngela Picó, se han conseguido altas como Águeda Piqueras, Tanya Borrás, Isi Madella, Marta Roig, Alejandra Antelo y otras jóvenes con proyección que el técnico conoce de etapas pasadas.