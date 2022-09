El despatx de la discòrdia

Falten 8 mesos per a les pròximes eleccions locals i per tant ja fa 3 anys i 4 mesos que demanàrem a l’actual equip de govern un despatx per a fer la nostra tasca d’oposició, que és on el pacte de la vergonya, PSOE, PP i Ciutadans, ens havien deixat després de guanyar Compromís les eleccions. A dia de hui encara no tenim cap lloc dins l’Ajuntament on poder fer aquesta tasca, on poder rebre als veïns i veïnes de Sueca que tinguen algun problema o algun suggeriment que nosaltres pugem traslladar als plens. L’odi que ens tenen alguns dels membres de l’equip de govern actual s’ha fet palés fins a hui. No ha servit per a res que fins i tot el Síndic de Greuges els haja instat més d’una vegada a que ens feren un lloc per a poder atendre les necessitats dels nostres veïns. És més, l’última nota del Síndic de Greuges ens diu que farà públic l’incompliment de la nostra reclamació, per a que tota la ciutadania, inclosos els membres del Parlament Valencià, puguen conèixer la desatenció de les actuacions proposades pel Síndic en aquest procediment. Ja ens ho deien alguns operaris de l’Ajuntament en el seu moment, "diuen que com ells no van tindre despatx vosaltres tampoc en tindreu". Menteixen més que alenen. A ells, en la legislatura passada, els condicionàrem un despatx per a compartir amb la resta de partits de l’oposició, malgrat tindre nosaltres fins a tres regidors en un mateix despatx. La contestació del PSOE va ser que ells no compartien amb el PP ni aigua; hui en dia comparteixen govern i no sé si alguna cosa més. I tornaran a compartir govern ara que ja sabem que el candidat per a les pròximes eleccions serà altra vegada Dimas Vázquez? La senyora Egea també anirà de segona esta vegada? Els actuals socis de govern voldran tornar a pactar amb ells sabent com se les gasten quan el que ells volen és sí o també? O faran una paella sense garrofó, amb les sobres del milió d’euros de festes i com a tovallons les denúncies caducades?