hay que ser osado

En respuesta al artículo de opinión publicado por el exalcalde de Algemesí, Vicent Ramón García Mont, en este periódico el pasado 1 de octubre, debo matizar que me parece lamentable que un exalcalde que se hizo famoso por el sueldo que cobraba y del que, hoy en día, todavía estamos arreglando las aberraciones urbanísticas que ocasionó en nuestra ciudad, tenga la osadía de meter la pata de semejante manera. El nombre de la calle que cita es Sant Jaume Apóstol (tal y como yo manifesté) y lo único que tenía que haber hecho este señor es ir a la propia calle para comprobarlo. Igual es él quien no pisa las calles de nuestro pueblo. No obstante, no me extraña este lapsus en una persona que no era capaz de escribir bien ni el nombre del pueblo para el que se presentó como candidato del PP en 2019».