El Alzira celebrará hoy su centenario con un partido histórico, la disputa por primera vez de la final estatal de la Copa Federación a las 19,30 h. en el estadio Luis Suñer Picó, que ayer cumplió 49 años. Su rival es el CD Arenteiro, el club de la localidad de O Carballiño (Orense). El cuadro gallego atraviesa un momento dulce. Está invicto después de 17 partidos oficiales, nueve de liga en la que lidera el grupo 1 de Segunda Federación y ocho de Copa.

Los pupilos de Fran Justo han ganado seis partidos ligueros y empatado tres. Han marcado 11 goles y encajado solo 4. Tras dos empates iniciales han vencido en seis de los siguientes siete partidos, con triunfo en los últimos cuatro. El domingo ganó 3-1 al Rayo Cantabria, el filial del Racing de Santander.

En Copa Federación ganó la fase autonómica al Compostela por 2-1. Previamente eliminó en cuartos al Rápido de Bouzas en los penaltis después de igualar a uno y en semifinales ganó 0-1 al Estradense. En la fase estatal eliminó al Naval Reinosa en dieciseisavos de final por 3-1. En octavos venció al Zamora 2-1, en cuartos 3-0 al Panadería Pulido canario y en semifinales 2-0 al Real Unión de Irún. Como el Alzira, ha tenido la suerte de disputar todos sus partidos de esta fase en casa.

La UD Alzira afronta el encuentro con la presión de jugar la final en casa, el día de su centenario, pero sin la condición de favorito. Por primeras porque en liga está sufriendo la disputa de dos competiciones y marcha penúltimo. Además, porque acumula bajas importantes. El domingo ya no pudieron ser alineados Selfa y los habituales en el once Marenyà y Solbes, así como Carlos Moreno. Kaiser, que se retiró lesionado en Manresa, apura su recuperación para capitanear el equipo y Ramón podrá ser alineado ya que el partido de sanción era de liga. El once podría estar compuesto por Lluís Andreu; Abraham, Kaiser, Soler, Cortijo; Lado; Serra, Álvaro, Zarzo, Pitu, y Ramón López.

El entrenador del Alzira, Fran Alcoy, recordó que tanto su equipo como la afición «tenemos dos acontecimientos que no esperábamos para celebrar a lo grande el centenario. Un doble premio que queremos disfrutar al máximo», señaló en referencia a esta final y a la eliminatoria de Copa del Rey contra el Bilbao, informa Efe. Alcoy espera que «el factor campo vuelva a ser decisivo como en las anteriores eliminatorias disputadas en Venècia».

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, descubrirá la placa conmemorativa del centenario antes del encuentro. Las taquillas se abrirán a las 18 h. Las entradas cuestan 20 y 15 € para los aficionados y 10 y 5 para los socios y abonados con posibilidad de retirar otra al mismo precio.