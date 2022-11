El Family Cash Alzira FS ya espera a otro Primera tras eliminar al Manzanares

El Family Cash Alzira FS volvió a hacer historia el martes al clasificarse por primera vez para los octavos de final de la Copa del Rey como equipo de Segunda División. En un espectacular partido ganaron 2-1 al sexto clasificado de Primera, el Quesos El Hidalgo de Manzanares. Los de Ciudad Real no desplazaron al Palau a su portero titular, Antonio Navarro; su mejor jugador, Campos, así como el ex del Betis Alvarito y el ex del Jaén, Rafa López. Con todo, fueron los que tuvieron las primeras cuatro ocasiones. A los cinco minutos el Family empezó a encontrar el marco contrario con tiros de Peiró por dos veces y Rubi. Sin embargo, con un robo y contra, el exinternacional Matamoros batió a Porky. Los alzireños no se amilanaron y Carlitos buscaba huecos entre la consistente defensa manzanareña y Pedro García se encontró con el larguero. Su defensa en medio campo era difícil de superar. Por fin, a dos para el descanso, Gon protagonizó una jugada impresionante. Con una pared con Gabri superó a dos rivales, con un recorte dejó en tierra a Manu Diz y superó al portero con una asistencia para que Carlitos marcara a placer su séptimo gol, el primero oficial en el Palau d’Esports. Pudo llegar la remontada inmediatamente con un chutazo de Peiró a cuyo rechace en corto Pedro García no llegó por poco. A falta de 12 segundos Matamoros, al que no le pesan sus 38 años, y Humberto probaron de nuevo a Porky sin suerte.

En la segunda parte, los queseros volvieron a salir en tromba con cuatro tiros que rechazó Nacho Serra. De nuevo en el 5 llegó la primera ocasión alzireña por medio de Gon. Incluso Nacho Serra intentó sorprender desde su área y Javi Sena forzó una estirada de Dani Juárez. Aunque Deivao volvió a poner a prueba a Serra siguió el asedio ribereño. A seis minutos para la conclusión, el Manzanares arriesgó con portero jugador, figura que ejerció Cortés. Los manchegos jugaban con mucha más velocidad que el sábado los canarios. Daniel tuvo dos ocasiones que cruzó en exceso. A 33 segundos para que sonara la bocina, Gabri cortó providencialmente un pase al segundo palo donde estaba Matamoros y el rechace llegó a Gon, que marcó desde 32 metros. Aún el Alzira pudo marcar el tercero con dos disparos más sin portero y tras una defensa numantina llegó la explosión de alegría de un público que apretó en el tramo final. El jueves 24 se realizará el sorteo de los octavos de final donde los alzireños volverán a jugar contra otro Primera y de nuevo en el Palau. Los jugadores quieren enfrentarse al Levante, del que proceden la mayoría de ellos.