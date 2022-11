El edil de Urbanismo evita apoyar el presupuesto municipal de Algemesí

El exconcejal de Ciudadanos que gestiona el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Algemesí, Edgar Bresó, evitó anoche dar su apoyo a los presupuestos municipales de 2023 pese a formar parte del equipo de gobierno que lidera el PSPV. Se abstuvo al no haber sido incorporadas sus propuestas de inversión, según justificó en la sesión plenaria. Las cuentas municipales, no obstante, pudieron ser aprobadas gracias al voto de calidad de la alcaldesa. De momento no parece que ese desencuentro vaya a tener más consecuencias, ya que la continuidad del edil que fue expulsado de Cs es imprescindible para garantizar la mayoría absoluta de la coalición gobernante que lidera la socialista Marta Trenzano y de la que también forma parte Esquerra Unida.

Bresó fue apartado de Ciudadanos precisamente por compartir gobierno con EU, según detalló en el verano de 2019 el entonces coordinador autonómico del partido centrista, Toni Cantó. El edil se negó a devolver el escaño y desde entonces gestiona tanto las competencias urbanísticas como las de turismo. Suele actuar con libertad de criterio y ha criticado severamente que los grupos políticos municipales no hayan justificado hasta ahora las subvenciones que reciben. Demandas sin respuesta Anoche, durante el debate de los presupuestos volvió a sorprender a propios y estraños al abstenerse en la votación. De este modo, por primera vez en la legislatura, las cuentas públicas fueron apoyadas solo con los ocho votos del PSOE y los dos de EU. Bresó intervino para aclarar que rechazaba los presupuestos por no haberse tenido en cuenta ninguna de sus aportaciones. En este sentido, resaltó que no se diera respuesta a la pavimentación de la calle Berca, arteria del centro histórico que necesita, según precisó el concejal de Urbanismo, «una remodelación inminente que permita a los peatones, y especialmente a los escolares que cada día transitan por allí, caminar con seguridad por esa vía». Falta una acera Edgar Bresó también lamentó que se rechazara la construcción de la inexistente acera en la avenida Bernat Guinovart que, tras habilitarse el carril bici, «permita a los conductores que estacionen su vehículo poder bajar del mismo sin peligro de ser arrollado por el tráfico rodado». Finalmente, reprochó la falta de apoyo para crear una plaza de informador turístico en el Museu de laFesta. «Cuesta entender que Algemesí tenga, en teoría, dos puntos de Información Turística pero no exista ninguna persona en plantilla con formación específica ejerciendo esa función que el ayuntamiento está obligado a prestar», concretó el concejal para justificarse. Divergencias que no alterarán el final de la legislatura Edgar Bresó no tiene intención de abandonar el equipo de gobierno pese a rechazar el último presupuesto de la legislatura y la alcaldesa tampoco parece dispuesta a asumir el desgaste que significaría llegar a las elecciones municipales de mayo sin tener asegurada la mayoría absoluta. Ambos planteamientos pueden explicar que las divergencias exhibidas anoche en el pleno se hayan convertido en fuegos artificiales. Mucho ruido, pero pasajero y sin consecuencias.