Javier Buenafé se proclamó ganador del IRT de ajedrez de Alzira. Este torneo, que alcanzaba su decimosegunda edición, vio aumentado el nivel de sus participantes al obtener la condición de sub 2400 de puntuación ELO. Entre los 53 participantes tomaron parte la Gran Maestra Tatiana Grabuzova, el Maestro Internacional, ganador del Open Mancomunitat de la Ribera Alta hace unas semanas, Slobodan Kovacevic, y los Maestros FIDE Buenafé y Vladimir Chernikov, que acabaron entre los cinco primeros.

El torneo tuvo un constante cambio de líder. Después de la tercera ronda, había empatados diez jugadores a 2’5 puntos. Tras la quinta, el a la postre campeón era líder con 4’5 puntos y le seguía un cuádruple empate donde metía la cabeza el alzireño Paco Barbero. A la última ronda, la octava, llegaron cuatro ajedrecistas empatados aunque solo dos ganaron la última partida. Buenafé se alzó con el triunfo ya que el sistema de desempate favoreció al de Quart de Poblet sobre el otro Maestro FIDE, Chernikov, jugador del Gambito Benimaclet. El ajedrecista del Benimodo, Kovacevic, quedó 3.º empatado con la ganadora de la décima edición, la castellonense del Círculo Mercantil, Silvia Doñate. Grabuzova, del club madrileño Equigoma fue 5.ª.

También es destacable el 12.º puesto del guadassuarense del club alzireño, Carles Mellado, que es sub-12. Por tramos de ELO, en el sub 2000 ganó David Doñate. Mellado fue el mejor sub 1800 y el jugador del Capablanca Cullera, Sergi Escribà ganó entre los sub 1600. El primer veterano fue el madrileño José Ángel López de Turiso, Ferran Reig el mejor jugador del C.A. Alzira, Asier Piris el primer sub-14 y Leyre Roldán, la mejor entre los sub-12.