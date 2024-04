La responsable económica de la JLF de Alzira baraja disputar la presidencia a Bernardo Cortés

Luis Gisbert no concurrirá finalmente a las elecciones a la presidencia de la Junta Local Fallera de Alzira, aunque sí se plantea seriamente disputar el cargo al actual titular, Bernardo Cortés, la que ha sido su vicepresidenta del área económica en este mandato, Paqui Vallés.

«No está claro, pero no lo descarto», ha señalado Vallés, que anunciará su decisión una vez cierre el ejercicio económico y presente las cuentas en la asamblea de presidentes prevista para el próximo lunes. Bernardo Cortés, por su parte, ya había anunciado su intención de optar a un segundo mandato con un equipo muy renovado.

Paqui Vallés admite haber mantenido contactos para conformar una candidatura «y algunos ya me han dicho que sí, pero me falta hablar con otras personas que me gustaría tener en el equipo porque sé que comparten mis ideas de claridad y responsabilidad. Cuando cerremos el día 15 y deje de estar como vicepresidenta de la JLF tomaré la decisión», ha comentado.

Diez años en la junta

Paqui Vallés señala que tras prácticamente una década formando parte de la Junta Local Fallera, «estos dos últimos han sido una decepción». «Ha habido muchas cosas con las que no estaba de acuerdo y si he continuado es porque cuando doy la palabra es hasta el final, pero han sido años complicados y especialmente el último mes ha sido muy malo», ha manifestado a Levante-EMV.

La directiva de Cortés cerrará un ciclo el lunes con la presentación de las cuentas del último ejercicio y automáticamente se abrirá el proceso electoral. Si bien Luis Gisbert, que en su día ejerció como vicepresidente de Cultura de la JLF, había reconocido públicamente que contemplaba la posibilidad de optar a la presidencia, finalmente ha descartado presentar candidatura.