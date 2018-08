«El atletismo en la Safor está mejor que nunca, pero necesita apoyo»

El gandiense Toni Puig es uno de los entrenadores más destacados del Club de Córrer El Garbí. Ha sido el encargado de dirigir a algunos de los atletas más importantes de la ciudad como Quique Llopis o Luis Salort. Ambos han consechado una gran cantidad de éxitos durante esta temporada.

«Desde muy joven me gustaba el tema del entrenamiento», explica Puig, que lleva treinta y cinco temporadas dirigiendo varios equipos. No obstante, reconoce que «cuando era atleta no había nada en Gandia relacionado con este tema, por lo que hicimos el Club de Atletismo Gandia y luego el Club de Atletismo Safor». El entrenador señala que todos eran bastante jóvenes y «queríamos hacer cosas, por lo que poco a poco empezamos a dar consistencia, pero después me di cuenta que no podía compatibilizar ambas cosas».

Puig define que el CC El Garbí «es parte de mi vida porque paso muchísimas horas con ellos en los campeonatos como ha ocurrido este año con Salort y Llopis, por lo que son una parte muy importante de mí». Por ello, afirma que «tengo el placer de trabajar en aquello que me gusta y esto da mucha calidad de vida».



Un verano de bronce

El gandiense además este año ha sido convocado como entrenador del equipo de relevos 4x400. Los atletas Óscar Husillos, Lucas Búa, Samuel García y Bruno Hortelano consiguieron, bajo las órdenes de Puig, el tercer puesto en el campeonato europeo realizado en Berlín, aunque estuvieron convocados otros tres atletas. Se trata de un puesto que la selección no había conseguido desde hace veinte años.

«Yo ya había sido responsable de este grupo, pero hubo un cambio generacional, estuve ocho años fuera de la Real Federación Española de Atletismo y con el cambio de dirección me lo propusieron», recuerda Puig. Reconoce que es «un reto que me gusta».

El entrenador explica que «esto supone un gran cambio respecto a los entrenamientos de Gandia, ya que cambia la gente y esto me permite una visión más aséptica». «En Gandia cada atleta tiene marcado su entrenamiento personal. pero en los relevos se preparan para una competición».

Puig destaca que «esta medalla le deja un sabor agridulce, ya que iban primeros en gran parte de la competición». No obstante, valora «el objetivo que nos habíamos propuesto que era conseguirla».

El gandiense destaca que «esta victoria le da más visibilidad al atletismo y esto nos llena de orgullo porque se trata de una prueba muy emocionante».«Siempre que hay éxitos deportivos se refleja en los más pequeños y a mis atletas más jóvenes les ha motivado», explica. Sin embargo, reconoce que «seguimos siendo los reyes del deporte en las olimpiadas, pero no en el campo mediático, aunque hemos batido el récord de medios acreditados».

Puig explica que «el atletismo en la Safor está mejor que nunca, pero necesita apoyo privado». Por ello, señala «que este deporte está muy sano, pero no lo está tanto por parte de las empresas». No obstante, destaca que «nunca se han tenido tantos atletas con tanta calidad ni entrenadores tan implicados en la comarca».