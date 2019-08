Gandia presenta l'escultura que homenatja «les Tretze Roses» afusellades en la Guerra Civil

El regidor delegat de Cultura i Memòria Democràtica a l'Ajuntament de Gandia, Nahuel González, amb l'autor de l'obra «Sense Sentit», Jesús Martín, han presentat esta setmana en roda de premsa una escultura que ha encomanat el govern municipal gandià per a homenatjar les víctimes represaliades pel franquisme després de la Guerra Civil, en especial les dones.

L'escultura es presentarà demà dilluns a les 12 hores amb un recital poètic i musical. A més, s'exposarà durant dos mesos a la plaça Major de Gandia. I és que este mateix dilluns es commemora el 80é aniverssari de l'afusellament de les conegudes com «les Tretze Roses». Este és el nom col·lectiu que se li va donar a un grup de tretze joves, la meitat d'elles membres de les Joventuts Socialistes Unificades (JSU), afusellades per la dictadura franquista a Madrid, el 5 d'agost de 1939, quatre mesos després d'acabar la Guerra Civil.



Una peça alegòrica

L'escultura representa un roser amb el mateix número de pètals que de víctimes, 13. La flor sorgix d'una roca, que simbolitza el paretó on foren afusellats, on hi ha el mateix número de casquets de bala que de pètals. Estos últims, tenen l'edat i el nom de cadascuna de les víctimes per a donar més realisme a l'obra.

L'escultor Jesús Martín, «Xule», natural de Tavernes de la Valldigna, ha defensat que la seua obra, a més de retre un homenatge a les víctimes, pretén que els crims franquistes no s'obliden, que «la gent reconega el delicte per a que no torne a passar. Hi ha moltes alternatives per a no tenir que passar per ací de nou», va dir en la presentació de la seua obra.