«El japonesos són agraïts i participatius, els encanta que interactues amb ells»

El grup de música en valencià, ZOO, ja ha tornat del Japó, on la setmana passada va oferir tres concerts en directe. Sense dubte, ha estat l'experiència més especial que han viscut els seus membres a nivell de grans concerts, com reconeix el líder i cantant de la banda de Gandia, Toni Sánchez Pardines, «Panxo», sense oblidar l'aventura musical que van viure a Palestina, això sí, en un altre context.

ZOO ha viatjat al país asiàtic a través d'una promotora, que durant els darrers anys ha dut allà a altres grups de música en valencià com Obrint Pas o La Gossa Sorda. A ZOO ja feia uns anys que els estaven cridant per a convidar-los a actuar i enguany ha sigut possible.

En només una setmana, el grup va fer tres actuacions viatjant pel País del Sol Naixent amb un mini-bús que els transportava d'un lloc a un altre. La primera va ser a la sala Club Asia, al centre de Tokyo, que s'enmarcava dins d'un festival de la promotora i on actuaven amb altres grups.

Després van actuar per partida doble al festival FujiRock, als peus de la famosíssima muntanya Fuji, que és el festival de música més gran de tot el continent asiàtic.

Conta Toni «Panxo» Sánchez a este diari que una de les actuacions va ser dalt d'un escenari més bé xicotet, on van actuar altres bandes que venien de països llunyans, i era l'última de la nit. «Pensàvem que estaria buit, però la sala va omplir-se perquè estava plovent fora, i la gent s'ho va passar molt bé», apunta «Panxo». Després, l'últim concert va ser a l'escenari gran del festival FujiRock, davant unes 10.000 persones. «Va ser impressionant», conclou el vocalista gandià.



«Bocabadats»

Quan Levante-EMV li pregunta a Toni Sánchez per com va reaccionar la gent (el públic) del Japó davant un grup com ZOO que damunt canta en valencià, el compositor destaca que es tracta d'un públic molt agraït i participatiu. «Nosaltres, lògicament, no som coneguts en aquell país, però la gent s'apropava al concert per gaudir d'un bon rato, i sense saber què anaven a trobar-se. Encara que estaven davant d'un grup desconegut per als japonesos, la seua actitud va ser de 10. Ballen, somriuen molt i els encanta que interactues amb ells», resumix el propi Sánchez.

ZOO té pocs seguidors al país nipó, però alguns hi ha. De fet, i com explica Toni Sánchez, «la prova es que durant el primer dia va vindre un jove japonés amb la nostra edició del disc en format vinil per a que li'l signàrem, i això ens va deixar bocabadats. Als tres concerts hi havia uns pocs japonesos a les primeres files amb les nostres samarretes de promoció», comenta amb satisfacció el líder del grup.