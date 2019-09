Xeraco dona a conèixer el Pacte pel Clima i l'Energia

L'Ajuntament de Xeraco ha convocat als veïns i veïnes per al pròxim dimarts, 10 de setembre, a les 18 hores en la Casa de la Cultura per a donar a conéixer els objectius i accions pel Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.

Cal recordar que el municipi de Xeraco va signar a l'any 2016 el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia (PACES) amb l'objectiu de minimitzar els impactes i adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic. Amb aquest pacte, l'Ajuntament es compromet a reduir les emissions de CO2 en un 40 %, augmentar l'ús d'energies renovables i millorar l'eficiència energètica en un 27% per a l'any 2030.

Els objectius són ambiciosos i és per això que des de l'Ajuntament demanen la implicació més gran possible de tots i totes per a dur a terme totes aquestes accions i aconseguir els objectius marcats et necessitem. Per això el govern municipal convida als seus ciutadans per el pròxim dimarts, 10 de setembre, perquè puguen conéixer-les i sumar-te a elles.